La Guardia Civil detiene a dos hombres e investiga a un menor por el robo en dos fincas de Caravaca (Murcia)

En la imagen, uno de los detenidos - GUARDIA CIVIL

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres e investiga a un menor de edad como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza en explotaciones agrícolas en Caravaca de la Cruz (Murcia), según ha informado la Benemérita.

La operación 'Agropec' se ha saldado con la recuperación de todos los objetos robados, entre los que se encuentran una motosierra, una desbrozadora a motor y una escopeta de aire comprimido.

La investigación se inició cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento de dos robos en fincas agrícolas de las pedanías caravaqueñas de Caneja y Singla.

En Caneja, los ladrones forzaron la cerradura de la puerta de acceso a una nave agrícola y se llevaron herramientas y materiales de uso profesional como una motosierra, una desbrozadora a motor y una escopeta de aire comprimido.

Además, en una finca agrícola vallada ubicada en Singla se produjo el robo de una motobomba a gasolina empleada en labores de riego.

La Guardia Civil llevó a cabo una serie de indagaciones que permitieron poner el foco en dos experimentados delincuentes, uno de ellos menor, con un abultado historial delictivo por delitos de la misma naturaleza cometidos en Caravaca de la Cruz, de donde, además, son vecinos.

Recientemente, las pesquisas resultaron positivas con la localización de la totalidad de los objetos robados, aún en manos de los sospechosos, por lo que han sido detenidos como presuntos autores de delito de robo con fuerza.

Se trata de herramientas y maquinaria agrícola, además de una escopeta de aire comprimido, que han sido devueltas a sus legítimos propietarios.