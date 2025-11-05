Guardia Civil detiene a dos hombres y una mujer de un clan familiar con más de 400 dosis de cocaína en Caravaca - GUARDIA CIVIL

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Caravaca de la Cruz, ha desarticulado un clan familiar dedicado a la venta de droga con la incautación de más de 400 dosis de cocaína. La operación 'Mundaca' se ha saldado con la desarticulación de un importante punto de venta de cocaína y marihuana dirigido por un clan familiar.

Durante la operación se han incautado de 400 dosis de cocaína, más de un centenar de dosis de marihuana, 12.000 euros, 15 teléfonos móviles y los útiles necesarios para manipulación y dosificación de la droga.

La investigación se inició cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita recopilaban indicios sobre la existencia de un punto de venta de droga al menudeo en una conocida barriada de los extrarradios de dicha localidad.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Caravaca de la Cruz, llevó a cabo una serie de tareas de vigilancia e investigación para detectar las viviendas donde se vendía la droga e identificar a las personas que las regentaban.

Los discretos dispositivos policiales conjuntos permitieron ubicar dos casas anexas, a las que acudían de forma recurrente un importante número de toxicómanos.

Los investigadores averiguaron la identidad de moradores: dos hermanos (un hombre y una mujer) y un primo de estos que, al parecer, se distribuían las distintas tareas delictivas.

El resultado de la investigación fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, que otorgó los correspondientes mandamientos de entrada y registro.

Recientemente, en un amplio dispositivo policial formado por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Caravaca de la Cruz se llevó a cabo el registro de ambos domicilios.

En uno de los inmuebles se incautaron 400 dosis de cocaína, más de un centenar de dosis de marihuana y los útiles necesarios para su dosificación y venta. En la otra casa, domicilio de la mujer, se localizaron algunas de las sustancias empleadas para adulterar la cocaína y ampliar el número de dosis además abundante dinero en efectivo.

La intervención finalizó con la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, de nacionalidad española y con un abultado historial delictivo, a las que se atribuye la presunta autoría de delito de tráfico de droga.

Según se desprende de la investigación, se trata de un clan familiar, con un dilatado historial delictivo por tráfico de droga, que gozaba de cierto prestigio y reputación entre su abundante clientela.

La operación 'Mundaca', desarrollada por la Guardia Civil y la Policía Local de Caravaca de la Cruz, ha finalizado con la desarticulación de un importante punto de distribución de sustancias estupefacientes ubicado en el municipio caravaqueño.