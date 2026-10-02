La Guardia Civil detiene a dos personas en Murcia relacionadas con el 'petaqueo'

Furgoneta con bidones de gasolina para 'petaqueo' - GUARDIA CIVIL MURCIA

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia, gracias a la colaboración ciudadana, ha localizado y detenido a dos personas vinculadas al 'petaqueo' en una estación de servicio de la capital murciana, que han sido detenidas como presuntas autoras de delito contra la seguridad colectiva, por el transporte y almacenamiento de sustancias explosivas.

Los guardias civiles incautaron más de 70 garrafas o 'petacas', 700 litros de gasolina, teléfonos móviles y efectivo. Además, los investigadores han constatado que las detenciones se encuentran relacionadas con un transbordo de carburante en playas de Cartagena, según han informado desde la Benemérita.

La investigación se inició la pasada semana, cuando la patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil detectó la presencia de varias embarcaciones en el litoral cartagenero, al parecer, con la intención de recoger combustible para suministrárselo a otras embarcaciones relacionadas con el tráfico de drogas o personas.

El dispositivo iniciado en ese momento, en el que se coordinaron la patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil con patrullas de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita, permitió hallar en una zona de costa más de medio centenar de este tipo de bidones o 'petacas' dispuestos para ser recogidos por un vehículo, con el objetivo de llenarlos de combustible para el posterior repostaje de embarcaciones de alta velocidad.

Además, en el mismo lugar, los guardias civiles encontraron, , una placa de matrícula que correspondía con una furgoneta, cuyo titular era empresa de alquiler de furgonetas sin conductor, algo muy habitual en este tipo de organizaciones de distribución de combustible, para así evitar ser detectadas, según han indicado.

COLABORACIÓN CIUDADANA

De forma paralela, un ciudadano alertó a la Guardia Civil de que había observado en una estación de servicio de la capital murciana actividad sospechosa relacionada con el 'petaqueo'.

El Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil movilizó varias patrullas hasta la estación de servicio quienes observaron un furgón de alquiler, cuyos usuarios estaban cargando varios bidones de plástico de combustible y llenando el resto de garrafas con carburante.

Los dos ocupantes de la furgoneta, al detectar la presencia de las patrullas de la Guardia Civil, intentaron huir siendo interceptados por los agentes. Los investigadores constataron que la placa de matrícula hallada en la zona de costa correspondía con esta furgoneta.

La Guardia Civil ha detenido a ambos ocupantes de la furgoneta como presuntos autores de delito contra la seguridad colectiva, por el transporte y almacenamiento de sustancias explosivas, y se ha incautado de más de 70 bidones de combustible, que contenían 700 litros de gasolina, así como varios teléfonos y gran cantidad de efectivo.