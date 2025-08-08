Guardia Civil detiene a un individuo por una agresión sexual a una menor en unos baños públicos en Fuente Álamo - GUARDIA CIVIL

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un individuo por la presunta agresión sexual a una menor en unos baños públicos de Fuente Álamo. La víctima se había fugado del domicilio familiar cuando ocurrieron los hechos y fue su madre quien acudió al puesto de la Benemérita en dicha localidad para presentar una denuncia, ya que manifestó que no podía localizarla por ningún medio.

Las actuaciones de la operación 'Ojorayo' se iniciaron hace unos días y ha permitido en menos de 24 horas dar con la localización del presunto autor de los hechos y el esclarecimiento.

Las actuaciones se iniciaron hace unos días, cuando una mujer presentó una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Fuente Álamo, en la que informaba que su hija, menor de edad, había desaparecido del domicilio y no podía localizarla por ningún medio.

Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita abrieron la investigación y activaron el protocolo previsto para estos casos con la mayor celeridad posible, ya que las primeras horas son cruciales para llevar a buen puerto este tipo de investigaciones.

Fruto de la investigación desarrollada, los guardias civiles localizaron a la menor unas horas más tarde. Cuando acompañaron a la menor desaparecida hasta su domicilio, al encontrarse con su madre le contó, en presencia todavía de los investigadores, que había sufrido una agresión sexual durante su ausencia, pero tenía problemas para recordar lo sucedido.

La Guardia Civil trasladó rápidamente a la menor hasta el centro hospitalario de referencia para su asistencia médica especializada por facultativos del hospital y médico forense.

Tras ser atendida, especialistas de Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación de los hechos, recopilaron toda la información posible sobre lo narrado por la menor, la cual tenía problemas para recordar lo sucedido, circunstancia que dificultó la labor de los investigadores.

Las pesquisas practicadas llevaron a los guardias civiles hasta el lugar donde, al parecer, se había materializado la agresión sexual: unos baños públicos.

Los investigadores efectuaron entonces una inspección técnico-ocular de su interior y recabaron evidencias e indicios que fueron reforzando la línea de investigación que les llevó hasta algunos testigos.

El análisis de toda la información obtenida durante la investigación permitió a los guardias civiles a identificar a un joven que se encontraba, presuntamente, tras la autoría de la agresión sexual. El dispositivo de búsqueda establecido por la Guardia Civil ha culminado con localización y detención del sospechoso, todo ello en menos de 24 horas desde la presentación de la denuncia.