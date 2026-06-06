Guardia Civil detiene a una pareja por la tentativa de homicidio de un vecino de San Javier en 2024

Lugar, arma y vehículo en donde los detenidos huyeron después de cometer el delito - GUARDIA CIVIL

Los detenidos han sido localizados en el aeropuerto internacional de Alicante-Elche, Miguel Hernández MURCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación 'Esbroya 24', ha detenido a un hombre y a una mujer, ambos de nacionalidad británica, como presuntos autores de delito de homicidio en grado de tentativa, ocurrido en noviembre del año 2024 en la pedanía de Santiago de la Ribera- San Javier.

La investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la agresión a un vecino de la pedanía sanjaviereña de Santiago de la Ribera. La víctima fue abordada en la puerta de su domicilio. En ese lugar recibió hasta cuatro disparos por la espalda.

El herido fue trasladado a un centro hospitalario donde, después de meses ingresado, recibiendo cuidados intensivos, se ha recuperado, aunque con secuelas físicas permanentes. Desde ese momento, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil recabaron indicios, testimonios y otras informaciones que permitieron conocer la cronología de los hechos.

Testigos presenciales afirmaron que sobre las ocho de la tarde vieron como un individuo, tapado con un pasamontaña negro, corría desde la esquina de la calle hacia una pareja que estaba entrando en el portal de su vivienda.

Asimismo, describieron cómo el sospechoso sacó una pistola con silenciador y disparó por la espalda al hombre. Después huyó a pie, volviendo sobre sus pasos, hasta subir a un vehículo en el que desapareció de escena. Los investigadores recogieron del lugar de la agresión hasta cuatro vainas y cartuchos detonados.

Una hora después, la Guardia Civil localizó un vehículo ardiendo en una carretera secundaria, entre los municipios de San Javier y Los Narejos. Las características del turismo coincidían con las descritas por los testigos. Era un vehículo robado y tenía las placas de matrícula dobladas.

INTERVENIDAS EL ARMA CON SILENCIADOR Y EL PASAMONTAÑAS

El rastro llevó a los investigadores hasta una urbanización a las afueras del municipio de Mazarrón dónde, al día siguiente, se localizó un vehículo de alta gama, de origen británico, también con placas de matrícula dobladas.

Dentro del coche, los agentes encontraron un arma de fuego con silenciador y un cargador municionado. También, ropa de idénticas características a la utilizada por el sospechoso, entre la que destacaba un pasamontaña y guantes.

Todos los indicios y muestras recogidos en los diferentes escenarios delictivos fueron enviados y analizados por especialistas del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil (SECRIM). De esta forma se supo que el arma con silenciador encontrada en el vehículo abandonado en Mazarrón, era la que se disparó el día de la agresión.

También, a través de las muestras de ADN tomadas del pasamontaña, los guantes y otras prendas de vestir intervenidas, la Guardia Civil identificó a dos personas.

COLABORACIÓN POLICIAL CON REINO UNIDO

La investigación, desarrollada por especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil durante más de un año, ha contado con la colaboración de las autoridades del Reino Unido, con constantes intercambios de información.

Esto ha permitido conocer que las personas relacionadas con esta tentativa de homicidio eran experimentados delincuentes, con antecedentes policiales por su vinculación a grupos criminales dedicados a la comisión de delitos violentos, relacionados con el crimen organizado y el tráfico de droga.

En base a los indicios obtenidos, la Guardia Civil averiguó que los sospechosos podían encontrarse en Edimburgo (Escocia). El pasado mes de abril, en un control del aeropuerto internacional de Alicante-Elche 'Miguel Hernández', especialistas de la Sección Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil detectaron a uno de los sospechosos cuando se disponía a tomar un vuelo rumbo Edimburgo. El individuo resultó detenido.

Dos semanas después, ya en el mes de mayo, la Guardia Civil detectó la entrada en España de la segunda sospechosa. También en el aeropuerto de Alicante, la mujer fue detenida. Se les atribuye la presunta autoría de los delitos de homicidio en grado de tentativa y de tenencia ilícita de armas.

Según se desprende de la investigación se trata de los miembros de un violento grupo criminal, originario de Reino Unido, que se desplazaron in expresso a la costa murciana para localizar y acabar con la vida de la víctima. La operación 'Esbroya 24' continúa abierta.