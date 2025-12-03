La Guardia Civil detiene a una persona en relación al doble crimen de las pedanías de Lorca

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de espaldas - GUARDIA CIVIL - Archivo

MURCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona en relación al doble crimen que ocurrió el pasado 7 de octubre en dos pedanías de Lorca, según han confirmado a Europa Press.

La Benemérita encontró aquella tarde en una vivienda del paraje de El Cantal, en Lorca, el cuerpo sin vida de un hombre con signos de violencia por arma de fuego.

Además, esa misma tarde encontraron en el maletero de un vehículo en la pedanía lorquina de Ramonete el cuerpo de otro hombre que también tenía heridas por arma de fuego.