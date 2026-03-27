La Guardia Civil detiene a tres conocidos delincuentes por robos en viviendas de Caravaca de la Cruz (Murcia)

Herramientas y aperos agrícolas robados de un garaje - GUARDIA CIVIL

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a tres experimentados delincuentes como presuntos autores de varios robos con fuerza cometidos en viviendas de las pedanías de Caneja y Barranda, en Caravaca de la Cruz (Murcia), según ha informado la Benemérita.

La investigación se inició el pasado febrero, cuando en el Puesto de la Guardia Civil de Archivel se denunciaron varios robos. Uno de los perjudicados comunicó la sustracción de herramientas y aperos agrícolas de un garaje anexo a su casa, ubicada en la pedanía caravaqueña de Caneja.

Además, en otro inmueble en construcción a modo de casa piloto en la pedanía de Barranda se produjo el robo de la verja de hierro que daba acceso al zaguán de la vivienda.

La Guardia Civil examinó los escenarios delictivos y obtuvo una serie de indicios que hicieron sospechar de conocidos delincuentes vecinos de otra cercana pedanía caravaqueña.

En colaboración con la Policía Local de Caravaca de la Cruz, el Instituto Armado descubrió que algunos de los objetos robados podían encontrarse en el domicilio de los sospechosos.

Los agentes localizaron las herramientas robadas, así como también un grupo electrógeno, sustraído de una casa de campo, del que su dueño aún no se había percatado, así como la verja de hierro robada de la vivienda piloto de Barranda, que se encontraba en un lugar visible del domicilio de uno de los sospechosos.

La investigación finalizó con la detención de tres hombres como presuntos autores de tres delitos de robo con fuerza en vivienda.

Se trata de tres experimentados delincuentes, vecinos de Caravaca de la Cruz, que conocían la zona, lo que les sirvió para seleccionar viviendas aisladas y huir por veredas conocidas. La práctica totalidad de los objetos robados han sido recuperados.