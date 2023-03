La Guardia Civil ejecuta una operación contra el tráfico de drogas con registros en Murcia, Madrid y Almería

MURCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo este miércoles una operación contra el tráfico de drogas con varios detenidos y registros en varias provincias españolas, entre ellas Murcia, Madrid y Almería, según han informado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

La operación sigue abierta y, de momento, la Guardia Civil no ha descartado más detenciones y más registros. No obstante, el Instituto Armado no ha ofrecido más información de la investigación, que sigue bajo secreto de sumario.

En el caso concreto de a Región de Murcia, la Guardia Civil ha llevado a cabo cinco registros, uno de ellos en la calle Ricardo Gil de Murcia, así como en las pedanías de Patiño y El Raal.