La Guardia Civil esclarece el homicidio de un portero de un club de Lorca y detiene a ocho personas - GUARDIA CIVIL MURCIA

LORCA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha esclarecido el homicidio con arma de fuego de un portero de un club de Lorca cometido en marzo de 2025 y ha detenido a ocho personas como presuntas autoras de los delitos de robo con violencia e intimidación, homicidio doloso y tenencia ilícita de armas.

La operación, denominada Bargreen, ha permitido además esclarecer un robo con violencia cometido unos días antes en una nave industrial de Sangonera la Verde, en Murcia. Los investigadores determinaron que algunos de los detenidos estarían presuntamente implicados en ambos hechos.

El homicidio tuvo lugar el 9 de marzo de 2025, cuando varias personas armadas accedieron a un establecimiento público de Purias, en el término municipal de Lorca, e iniciaron un forcejeo con el portero, al que dispararon y causaron la muerte, según ha informado la Guardia Civil de Murcia.

La investigación permitió establecer una conexión entre este suceso y otro robo cometido días antes, después de que los agentes comprobaran que los cartuchos recogidos en ambos escenarios habían sido disparados por la misma arma de fuego empleada en el homicidio.

En el primer caso, varias personas accedieron a una finca de Sangonera la Verde haciéndose pasar por agentes de Policía y portando armas cortas. El robo no llegó a consumarse porque entraron por error en una finca colindante a la que pretendían asaltar para sustraer marihuana.

A raíz de las investigaciones, los agentes identificaron a los integrantes del grupo y determinaron que algunos de ellos habrían participado presuntamente en ambos delitos.

La fase de explotación de la operación comenzó el pasado 17 de septiembre con tres registros simultáneos en Murcia capital, Las Torres de Cotillas y Lorca, donde se practicaron cinco de las detenciones y se intervinieron tres armas cortas de fuego.

Una de las armas fue arrojada por la ventana de una vivienda por uno de los detenidos cuando los agentes accedieron al inmueble. Otras tres personas habían sido localizadas y detenidas semanas antes.

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 5ª Zona de Murcia y el Equipo Contra el Crimen Organizado con sede en Levante de la Unidad Central Operativa (UCO), con apoyo de la Agrupación de Reserva y Seguridad, la USECIC y el Servicio Cinológico de la Zona de Murcia.