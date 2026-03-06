La Guardia Civil intercepta en Murcia una furgoneta con 20 kilos de merluza de talla inferior a la permitida

Una de las piezas incautadas - GUARDIA CIVIL

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad, ha desarrollado una serie de controles que han culminado en Murcia con la incautación de más de 20 kilos de merluza de talla inferior a la permitida.

Estas actuaciones, enmarcadas en el 'Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras' (PACIAP)', tienen como finalidad detectar irregularidades en la captura y la comercialización de pescado, según ha informado la Benemérita.

Las actuaciones se iniciaron cuando especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Benemérita se coordinaron, una vez más, con el Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad para realizar una serie de inspecciones con el objetivo de detectar irregularidades relacionadas con la pesca.

En uno de estos dispositivos operativos, establecido en torno al municipio de Murcia, se interceptó una furgoneta que transportaba distintos tipos de pescado.

El examen pormenorizado de las cajas permitió detectar partidas de merluza, de talla significativamente pequeña.Se trata de la denominada Merluccius merluccius, que en su variedad mediterránea, solo puede capturarse si supera los 20 centímetros de longitud.

Las piezas localizadas se encontraban entre los 8 y los 12 centímetros de longitud y carecían de etiquetas identificativas de su trazabilidad, por lo que resultaron inmovilizadas y puestas a disposición del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad.

El control del tamaño de pesca de los peces, establecido a través de tallas mínimas y a veces máximas, se realiza para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y la renovación de las poblaciones.

COLABORACIÓN DEL SERVICIO DE PESCA Y ACUICULTURA

La supuesta actividad ilícita esclarecida ha sido puesta en conocimiento de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, cuyo personal de inspección ha apoyado a la Guardia Civil durante las actuaciones.

Este tipo de capturas y el transporte de mercancía perecedera de forma irregular resultan ser un potencial riesgo sanitario por introducir en el mercado pescado de origen desconocido y sin las debidas garantías de conservación.