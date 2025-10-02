La Guardia Civil investiga a dos personas por falsificar contratos de alquiler en Caravaca de la Cruz

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga a dos vecinos de Caravaca de la Cruz (Murcia) por falsificar presuntamente contratos de alquiler a ciudadanos extranjeros, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La operación 'Faldo', que aún continúa abierta, se ha saldado hasta el momento con la identificación de una veintena de casos relacionados con la actividad ilícita esclarecida.

Las actuaciones se iniciaron el pasado verano, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana abrieron la operación para verificar ciertas irregularidades en el empadronamiento de ciudadanos extranjeros en el registro administrativo.

Los primeros pasos de la operación llevaron a los guardias civiles hasta una vivienda del casco antiguo en la que supuestamente residía un elevado número de personas.

Los investigadores comprobaron que sus arrendatarios no residían en el domicilio de los contratos, por lo que se constató que eran falsificados y que se utilizaban para realizar el trámite de inscripción en la Oficina del Padrón Municipal.

Todos los arrendatarios eran ciudadanos extranjeros que pretendían agilizar el trámite de obtención de un certificado de empadronamiento para, a su vez, cumplir con los requisitos para la realización de trámites posteriores, como la solicitud de permiso de residencia o la inscripción en los servicios de empleo y Seguridad Social.

Los guardias civiles también han averiguado que estas prácticas ilícitas se estaban realizando desde principios de 2023 y consistían en falsificar contratos de arrendamiento, sin el conocimiento del legítimo propietario de la vivienda, incluyendo en los contratos a ciudadanos extranjeros que no se ha podido verificar que hayan llegado a residir en la vivienda alquilada. En algunas ocasiones, llegaban a falsificar en el mismo día dos contratos con distintos inquilinos.

Se ha podido constatar que en todas las ocasiones los contratos habían sido suscritos con ciudadanos extranjeros en situación irregular.

La Guardia Civil ha identificado a un hombre y una mujer, arrendatarios de la vivienda objeto de la investigación, quienes confeccionaban, presuntamente, los contratos de alquiler falsificados. Los sospechosos han sido investigados y se les ha instruido diligencias como presuntos autores de delito continuado de falsedad documental.

Durante el desarrollo de la operación, que aún continúa abierta, la Benemérita ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.