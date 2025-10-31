Guardia Civil localiza a un anciano de 90 años desaparecido en la diputación lorquina de La Parroquia

MURCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado a primera hora de este viernes a un hombre, de 90 años, desaparecido este jueves en Ortillo, en Lorca. El anciano, de origen británico, ha sido trasladado al hospital Rafael Méndez para su valoración, según informa la Benemérita.

La localización ha sido sobre las 9.40 horas, dentro del dispositivo de búsqueda establecido en la zona. Se encontraba dentro de su vehículo en una finca de almendros, ubicada en la diputación lorquina de La Parroquia.

Al parecer se habría desorientado y no pudo regresar a su domicilio. El helicóptero de la Guardia Civil ha trasladado al anciano al hospital Rafael Méndez de Lorca.

1023025.1.260.149.20251031131140