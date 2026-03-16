La Guardia Civil recupera 150 ovejas y 80 corderos sustraídos en una explotación de Lorca (Murcia)

Animales sustraidos - GUARDIA CIVIL

LORCA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarrollado en Lorca (Murcia) la operación 'Lapahoma', una investigación enmarcada en el Plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, que se ha saldado con la detención de una persona y la investigación de otra como presuntas autoras de un delito continuado de hurto cometido en una explotación ganadera.

Según han informado fuentes de la Benemérita, la operación ha permitido la recuperación de 150 ovejas de raza segureña y 80 corderos, cuyo valor total de mercado supera los 6.000 euros.

Las actuaciones se iniciaron en noviembre de 2025, cuando el Instituto Armado tuvo constancia de la comisión de varios hurtos de ganado de forma reiterada en una misma explotación ganadera situada en el término municipal de Lorca.

Tras asumir la investigación, agentes de los equipos ROCA (especializados en la lucha contra los robos en el campo) averiguaron que, aunque el 'modus operandi' variaba en cada incursión, los hurtos se habían ejecutado de forma escalonada en cerca de 10 ocasiones.

PERFIL DE LOS AUTORES

Las pesquisas apuntaron desde el inicio a personas con conocimientos específicos en ganadería y posibles vínculos directos con el sector, dada la pericia mostrada en el manejo de los animales.

Tras meses de investigación, la Guardia Civil logró identificar y localizar a los dos individuos implicados.

La operación, coordinada desde la Comandancia de Murcia, ha concluido con el esclarecimiento de estos hechos y la puesta a disposición judicial de los implicados.