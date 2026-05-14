La Guardia Civil recupera ocho palomos deportivos sustraídos en Molina de Segura (Murcia)

Un agente de la Guardia Civil junto a cajones de vuelo para palomos deportivos - GUARDIA CIVIL

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha recuperado ocho palomos deportivos sustraídos en Molina de Segura (Murcia), en el marco de un nuevo dispositivo especial para combatir el robo y hurto de estas aves en la Región de Murcia.

La operación, que continúa abierta para localizar a los autores del robo, se puso en marcha tras la alerta de la Federación Regional de Palomos Deportivos ante el incremento de delitos cometidos contra colombicultores con ejemplares de alto valor competitivo.

Los agentes localizaron a las aves ocultas en una zona de carrizos en los extrarradios de la capital murciana, donde se habían instalado cajones para realizar sueltas irregulares al margen de la normativa federativa, según ha informado la Benemérita.

Los palomos ya han sido entregados a su legítimo propietario, quien denunció haber sufrido hasta cuatro robos en el último año, lo que supuso la pérdida de todo el trabajo de la temporada y de ejemplares seleccionados por su palmarés para la cría y competición.

Según el Instituto Armado, el objetivo de estas sustracciones es el "reanillado" irregular de las aves para inscribirlas en campeonatos regionales y nacionales bajo otra identidad, o bien su uso para la cría de linajes campeones.

Para atajar esta práctica, el SEPRONA ha intensificado las inspecciones en centros de entrenamiento, verificando que la numeración de la anilla federativa coincida estrictamente con la chapa de identificación del propietario, tal y como exige la Ley regional 3/2011 de Protección y Ordenación de la Colombicultura.