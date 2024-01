La Guardia Civil valorará el desalojo controlado de la macrofiesta de Fuente Álamo si continúa tras el fin de semana

FUENTE ÁLAMO (MURCIA), 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil valorará efectuar el desalojo controlado, "al amparo de la normativa vigente", de la macrofiesta ilegal que tiene lugar en Fuente Álamo (Murcia) si continúa activa tras el próximo fin de semana y en función del número de personas y vehículos que permanezcan en el recinto, ubicado en el antiguo circuito de velocidad.

Así lo ha trasladado el teniente coronel y jefe interino de la Quinta Zona de la Guardia Civil de Murcia, Diego Mercader, en el marco de una reunión organizada por la Delegación del Gobierno en la Región a la que también han asistido la responsable de esta institución, Mariola Guevara; la alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez; y el comisario jefe de la Policía Local, Francisco Javier Martínez.

En las circunstancias actuales, la Benemérita desaconseja la intervención y desalojo del recinto al considerar que "no se podría garantizar la seguridad debido al alto volumen de vehículos y ocupantes actuales del recinto y el estado en el que se encuentran", según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Según la información proporcionada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hasta el momento, medio millar de vehículos han abandonado el lugar, de los 2.123 que ingresaron en este espacio en la madrugada del pasado sábado al domingo. Cabe recordar que el Instituto Armado ha implementado una medida de no retorno que impide el acceso a aquellos que han salido del recinto.

Una vez alertada de la situación, la Delegación del Gobierno activó un operativo de seguridad en el que participan unos 100 efectivos de la Guardia Civil y que cuenta con la colaboración de la Policía Local de Fuente Álamo. Ambos Cuerpos "trabajan de manera conjunta en la resolución de la situación", han explicado desde la institución que dirige Mariola Guevara.

DENUNCIAS

Hasta el momento se han registrado 28 denuncias por dar positivo en el test de drogas y otras tres por otras causas. Además, se han impuesto numerosas sanciones en materia de seguridad ciudadana, incluyendo 38 sanciones por tenencia de drogas y una denuncia por vulnerar la ley de Seguridad Vial.

Un ciudadano de nacionalidad brasileña ha sido detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras incautarle 90 dosis de LSD cartón y 4.1 gramos de LSD líquido. También se ha identificado un vehículo robado en Granada.

Desde la Delegación del Gobierno, Mariola Guevara ha explicado que "cualquier persona que abandone el recinto, ya sea en vehículo o a pie, no podrá volver". No obstante, ha advertido de que los asistentes cuentan en su mayoría con provisiones suficientes y no necesitan desplazarse para abastecerse.

Por otra parte, "la seguridad vial es una prioridad, lo que más nos preocupa es que haya personas al volante bajo los efectos del alcohol o de las drogas; por ello, se han tomado medidas rigurosas", ha añadido.