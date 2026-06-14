Guardiola (PP) culpa del "colapso judicial" que sufre la Región a la falta de medios del Gobierno de Sánchez

Archivo - PP: "Nada ha cambiado con Lucas, el PSRM continúa defendiendo las políticas que maltratan a nuestros agricultores" - PP - Archivo

MURCIA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular por la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado la "grave situación de colapso" que atraviesa la Administración de Justicia en la Región, tras conocerse los datos de la última Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que vuelven a situar a la Comunidad como la más lenta de España para obtener una primera sentencia.

Guardiola ha advertido de que "los datos son demoledores y reflejan el abandono al que el Gobierno de Pedro Sánchez somete desde hace años a la Justicia en la Región de Murcia", al tiempo que ha exigido al Ministerio de Justicia la adopción urgente de medidas para reforzar los órganos judiciales más saturados.

Según los datos del TSJ, los ciudadanos de la Región deben esperar una media de 12,2 meses para obtener una primera sentencia, muy por encima de la media nacional de 8,1 meses. La situación es especialmente grave en la jurisdicción civil, donde las demoras alcanzan los 18,3 meses de media.

"Detrás de estas cifras hay familias esperando una resolución sobre divorcios o pensiones alimenticias, ciudadanos que reclaman indemnizaciones o pequeñas empresas que necesitan cobrar deudas para seguir adelante. Una justicia lenta deja de ser una justicia eficaz", ha señalado la diputada.

MÁS DE UN AÑO PARA OBTENER UNA SENTENCIA

La parlamentaria ha recordado que la Región de Murcia lleva años encabezando los indicadores de saturación judicial y ha lamentado que el Ejecutivo central no haya adoptado las medidas necesarias para revertir esta situación.

La Memoria del TSJ refleja que la tasa de pendencia de la Región alcanza el 0,95 frente al 0,63 de la media nacional, mientras que algunos órganos judiciales multiplican por más de doce esa cifra. Solo los diez juzgados más colapsados de la Comunidad acumulan más de 50.000 asuntos pendientes de resolución.

Especialmente preocupante para Guardional es la situación del Juzgado de Primera Instancia número 16 de Murcia, especializado en cláusulas suelo, que mantiene más de 17.000 expedientes pendientes, así como la de varios juzgados de Primera Instancia de Murcia y Cartagena, que soportan cargas de trabajo muy por encima de los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial.

"Los profesionales de la Justicia están realizando un enorme esfuerzo para sacar adelante miles de procedimientos, pero es evidente que, sin más jueces, más funcionarios y más medios materiales resulta imposible reducir unos niveles de atasco que son ya insostenibles", ha afirmado.

Guardiola ha subrayado que esta situación "no es un problema nuevo", sino la consecuencia de "años de insuficiente inversión estatal en la Administración de Justicia y de una falta de planificación que perjudica especialmente a territorios como la Región de Murcia", donde la litigiosidad crece muy por encima de la capacidad de respuesta de los tribunales.

La diputada ha recordado además que el colapso judicial se produce en un contexto nacional marcado por "cifras récord de asuntos pendientes en los juzgados españoles", que rozan los cuatro millones, según distintos informes especializados del sector.

Por ello, ha reclamado al Gobierno de España un plan específico para reforzar la Justicia en la Región que incluya la creación de nuevas plazas judiciales, el incremento de las plantillas de funcionarios, la cobertura inmediata de vacantes y la dotación de recursos tecnológicos que permitan agilizar la tramitación.

"Los ciudadanos de la Región tienen derecho a una Justicia ágil, eficaz y cercana. No podemos resignarnos a ser año tras año la comunidad autónoma con mayores retrasos judiciales mientras el Gobierno de Sánchez sigue sin ofrecer soluciones", ha concluido Guardiola.