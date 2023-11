Guardiola (PP): "Vélez no se atreve a pedirle a Sánchez la reforma del modelo de financiación"

La portavoz del Partido Popular en la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado que "José Vélez no se atreve a pedirle a Sánchez la reforma del modelo de financiación "

MURCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado que "José Vélez no se atreve a pedirle a Sánchez la reforma del modelo de financiación a pesar del castigo continuo que conlleva para los ciudadanos de la Región", según han trasladado fuentes del partido en una nota de prensa.

Guardiola ha lamentado que "el PSRM aplaude a un Gobierno de España que nos maltrata continuamente con una financiación injusta", lo que demuestra que "no vela por los intereses de nuestra tierra, sino por los de su jefe".

Al hilo, ha destacado que, "es una obviedad que ha reconocido hasta la propia ministra de Hacienda", puesto que "si los recursos que nos da el Estado para financiar una educación de calidad, una sanidad de calidad y unos servicios sociales de calidad no son suficientes, la deuda sigue aumentando.".

EL PSRM ha asegurado que un reciente informe del BBVA Research apuntaba que los diferentes sistemas de financiación determinan el volumen de deuda de las comunidades autónomas; y, otro informe de Fedea constata lo que "llevamos años denunciando" y es que la Región de Murcia lleva 20 años "siendo víctima de una infrafinanciación crónica".

Asimismo, ha añadido la portavoz, "hay otros 4 informes independientes que concluyen que entre el 60 y el 90 por ciento de la deuda que ha acumulado la Región en los últimos diez años es achacable de manera directa a la falta de financiación".

Con todo ello, "el Gobierno regional va a seguir con sus políticas de ahorro y de gasto eficiente y racional", pero "la situación con esta deuda injusta no va a cambiar mientras no tengamos un gobierno dispuesto a abordar la reforma del modelo de financiación, y no solo se dedique a llegar a acuerdos puntuales con golpistas y prófugos de la justicia, dando la espalda al resto de comunidades y, por ende, de españoles", ha lamentado Guardiola.

Por otro lado, la portavoz ha señalado que "el señor Vélez y el PSOE se siguen agarrando al único informe que encaja con su visión distorsionada de la realidad", ya que, ha explicado, "el estudio del CES al que siempre hacen referencia se ha quedado tan obsoleto que se basa en las liquidaciones del sistema de financiación de hasta 2013, cuando se disponen de las posteriores definitivas hasta 2017".

Además, "se trata de un estudio incompleto e imparcial, puesto que solo analiza uno de los componentes del sistema de financiación, como es el impacto de la desigualdad en el déficit y la deuda, pero obvia la insuficiencia global del modelo", ha añadido.