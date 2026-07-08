Guardiola (PPRM) afirma que el déficit asimétrico es "un despropósito" que "consolidaría la desigualdad entre españoles" - PPRM

MURCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, rechazó este martes la propuesta de déficit asimétrico planteada por el Gobierno central y aseguró que el Ejecutivo autonómico continuará reclamando una reforma del sistema de financiación autonómica, según fuentes del PP.

Guardiola afirmó que "el Gobierno de la Región de Murcia no va a tragar con el último chantaje del independentismo a Pedro Sánchez y seguirá peleando por una financiación autonómica justa".

Asimismo, señaló que el "déficit asimétrico es un despropósito que consolidaría la desigualdad entre los españoles" y sostuvo que esta propuesta "solo respaldan el Gobierno catalán que lo propone y el delegado de Sánchez en la Región, Francisco Lucas".

La portavoz 'popular' ha criticado que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera no se abordara la reforma del sistema de financiación autonómica y ha acusado al Gobierno central de asumir una propuesta que, a su juicio, "prolonga la injusticia, la insolidaridad y el trato desigual a los territorios".

Guardiola defendió que el PP seguirá reclamando "un sistema de financiación autonómica justo, que permita que recibamos el mismo presupuesto por parte del Gobierno de España para servicios públicos que el resto de las comunidades autónomas" y añadió que su formación no aceptará "un modelo que, de nuevo, ha pactado unilateralmente el PSOE con ERC y que agravaría la desigualdad".

Además, criticó la postura del PSOE de la Región de Murcia y aseguró que "aplaude que su jefe Sánchez perpetúe los privilegios al separatismo y el castigo a nuestra tierra, a cambio de unos meses más en el poder".