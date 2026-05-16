Guevara recibe este domingo la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil en el acto de su 182 aniversario

La exdelegada del Gobierno de España en la Región de Murcia, Mariola Guevara Cava - PSOE

MURCIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La exdelegada del Gobierno de España en la Región de Murcia, Mariola Guevara Cava, recibirá este domingo, 17 de mayo, la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, durante el acto institucional conmemorativo del 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, que se celebrará en la Plaza del Ayuntamiento de Torre Pacheco a partir de las 11.30 horas.

La condecoración, que le ha sido concedida por Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, pone en valor el estrecho trabajo mantenido por Guevara con el Instituto Armado durante su etapa al frente de la delegación del Gobierno en la Región de Murcia, así como su gestión en la crisis vivida el pasado verano en Torre Pacheco, donde la labor de coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad llevada a cabo resultó fundamental para garantizar el orden público y la estabilidad social en unos momentos de especial complejidad para el municipio.

El acto estará presidido por el actual delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, junto al Coronel Jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil en la Región de Murcia, Francisco Pulido, y contará con la presencia de mandos de la Benemérita, autoridades civiles y militares de la Región, representantes institucionales y miembros de diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad.

La celebración de este aniversario dará continuidad además al proceso de descentralización de esta conmemoración institucional iniciado el pasado año en Alhama de Murcia, municipio que acogió el acto del 181 aniversario de la Guardia Civil, siendo la primera vez que esta ceremonia regional se celebraba fuera de la capital murciana.

Aquel acto estuvo presidido igualmente por Mariola Guevara como delegada del Gobierno y reunió a cerca de un millar de asistentes en la Plaza de la Constitución. Durante la ceremonia prevista en Torre Pacheco se desarrollarán honores reglamentarios, formación de unidades y distintos reconocimientos institucionales, en una jornada especialmente significativa para la Benemérita y para la sociedad murciana.