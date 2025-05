Gustavo Santaolalla, primer adelanto de la 44 edición del Cartagena Jazz Festival

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El multipremiado músico argentino Gustavo Santaolla es el primer adelanto de la cuadragésimo cuarta edición del Cartagena Jazz Festival, donde ofrecerá un concierto el próximo el 8 de noviembre en el auditorio El Batel, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Las entradas para este concierto, en el marco de la gira 'Ronroco' del artista, ya están a la venta en la web del festival, 'www.jazz.cartagena.es', y en las del auditorio, 'www.auditorioelbatel.es'.

El reconocido instrumentista, compositor y productor musical volverá a Cartagena tras su paso, hace más de 20 años, por La Mar de Músicas.

Ganador de dos Premios Óscar a la Mejor Banda Sonora Original en años consecutivos (2005 y 2006) por sus trabajos en 'Brokeback Mountain' y 'Babel', respectivamente, Santaolalla ha demostrado una habilidad única para crear composiciones que evocan emociones profundas y resuenan en la audiencia.

Con dos Grammys, 19 Latin Grammys, dos Baftas y un Golden Globe en su haber, su trayectoria artística es testimonio de su influencia y talento.

El álbum 'Ronroco', que marcó un punto de inflexión en su carrera, cumplió 25 años en 2023, y el músico argentino sigue de gira celebrando el hito. Este disco no solo introdujo al mundo la magnífica musicalidad de Santaolalla, sino que también lo llevó a colaborar con destacados directores de cine.

Desde su inclusión en 'The Insider' de Michael Mann, hasta su colaboración con Alejandro González Iñárritu en 'Babel' y Walter Salles en 'The Motorcycle Diaries', 'Ronroco' ha sido una pieza clave en la narración cinematográfica.

La celebración de este hito incluye el lanzamiento especial por el prestigioso sello Nonesuch del álbum en vinilo, así como una edición remasterizada disponible en todas las plataformas digitales.

El concierto que presentará en Cartagena incluirá, además, una selección de otras composiciones icónicas del artista. Y es que además de su trabajo en cine, la audiencia podrá disfrutar de temas de su participación en el videojuego 'The Last Of Us', así como de otras bandas sonoras notables como 'The Book of Life' y 'Freak Power: The Ballot of the Bomb'. Estará acompañado por su nueva banda compuesta por cinco músicos multi instrumentistas.

Las entradas para el concierto, que ya están a la venta, cuestan 35, 30 y 25 euros. El espectáculo estará incluido también en el abono que lanzará el festival, cuando se desvele la programación completa en unas semanas.