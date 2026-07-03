Hacienda devuelve 305 millones de euros a 458.000 contribuyentes de la Región al cierre de la Campaña de Renta

Archivo - Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria. - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha devuelto ya 305 millones de euros a 458.070 contribuyentes de la Región de Murcia al término de la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2025 (IRPF 2025), que finalizó el pasado 30 de junio.

En total, los 305 millones de euros que ha devuelto la Agencia Tributaria supone el 66,9% del importe solicitado por los constribuyentes de la comunidad autónoma, que asciende a 456 millones de euros.

Por su parte, los 458.070 contribuyentes de la Región que han recibido la devolución de Hacienda representan el 80,2% de los que han solicitado su devolución, que son 570.816 contribuyentes.

Según los datos aportados por la Agencia Tributaria, en la Campaña de la Renta de 2025 se han presentado 825.574 declaraciones de la renta en la Región de Murcia, lo que supone un 5,6% más que el año anterior, cuando fueron 781.344.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 9.361 millones de euros a 12.953.000 contribuyentes al término de la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2025 (IRPF 2025), que finalizó el pasado 30 de junio.

Según ha informado la Agencia Tributaria este viernes a través de un comunicado, se ha registrado un crecimiento de las devoluciones abonadas hasta la fecha. En concreto, se ha elevado un 3% en número y un 2,9% en importe.

A día de ayer, ya se habían abonado el 79,1% de las solicitudes de devolución y el 66,4% de los importes a devolver que se han solicitado.

A la conclusión de la campaña se han presentado 25.613.000 declaraciones, un 4,2% más que el año anterior, de las cuales 16.376.000 con resultado a devolver y 7.475.000 a ingresar.

En cuanto a los canales, 2.400.000 declaraciones se han presentado con 'Renta Directa', un 136% más, gracias a un incremento de potenciales beneficiarios que ha convertido esta vía en la primera opción escogida por contribuyentes con declaraciones sencillas.

'Renta Directa', junto con 1.216.000 declaraciones del plan 'Le llamamos' y casi 883.000 de la 'app', suman 4.500.000 declaraciones presentadas de forma sencilla y ágil sin necesidad de acudir a las oficinas, donde a su vez se ha atendido a más de 930.000 contribuyentes.

Además, la Agencia ha dado más de 1.518.000 respuestas por los canales de asistencia digital y ha atendido más de dos millones de llamadas para resolución de dudas.

53.700 RECTIFICACIONES TRAS LOS AVISOS PREVENTIVOS

A lo largo de la Campaña, en el marco de su estrategia de asistencia preventiva para evitar errores y omisiones de los contribuyentes, la Agencia ha remitido cerca de 160.000 cartas (además de avisos en 'Renta Web' y en la 'app') a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT.

Hasta el momento, se han presentado 53.700 declaraciones de contribuyentes rectificando, a partir de la carta recibida, la declaración presentada inicialmente, evitando de esta forma una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones.

Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa, para la cual 'Renta Web' ofrece una propuesta con los datos ya incorporados.

Esta fórmula preventiva se suma a los avisos y 'advertencias' para evitar errores que la Agencia ofrece a los contribuyentes en el documento de datos fiscales y en Renta Web antes de presentar la declaración, mensajes que, además, en esta campaña se han ampliado a nuevos supuestos.

227.800 DECLARACIONES DE PATRIMONIO

En paralelo a la Campaña de Renta se ha desarrollado también la correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio, que debían declarar los contribuyentes con cuota a ingresar (tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones) y también aquellos sin cuota a ingresar que el pasado año contaban con bienes y derechos con un valor superior a los dos millones de euros.

Al término de la campaña se han contabilizado más de 227.800 declaraciones de Patrimonio y el importe a ingresar ha alcanzado los 2.512 millones de euros.