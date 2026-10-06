Hallado un cadáver con un cuchillo clavado en el pecho en el barrio lorquino de La Viña

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LORCA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha abierto una investigación por un presunto delito de homicidio tras el descubrimiento del cadáver de un hombre con un cuchillo clavado en el pecho en el barrio de La Viña, en el término municipal de Lorca.

El hallazgo se ha producido sobre las 8.00 horas de este martes en el Camino Viejo del Puerto, en una zona situada entre un gimnasio y unos almacenes, según han informado fuentes del Cuerpo consultadas por Europa Press.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Judicial y Científica, además de un médico forense. Sobre las 11.00 horas, las autoridades han procedido al levantamiento del cadáver.