Hallan a un varón fallecido bajo un vehículo en el interior de una nave de Cehegín

MURCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia ha confirmado el fallecimiento de un varón, del que no se tienen más datos, en el interior de una nave en el municipio de Cehegín. El cuerpo sin vida fue encontrado bajo un vehículo.

Al lugar se han desplazado los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), además de la Policía Local de Cehegín y un inspector del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL) de la Región de Murcia. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer lo sucedido.