Hefame colabora con Farmamundi para llevar ayuda alimentaria a la Franja de Gaza

Personas en Gaza - HEFAME

MURCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Hefame ha firmado un convenio de colaboración con Farmamundi para distribuir kits nutricionales de emergencia entre la población desplazada en la Franja de Gaza, en el contexto de la crisis humanitaria derivada del conflicto armado que estalló en 2023, según informaron fuentes de la compañía en un comunicado.

El proyecto tiene como objetivo atender las necesidades alimentarias más urgentes de la población civil y ofrecer apoyo a las familias que están en una situación de inseguridad alimentaria extrema, con especial atención a las mujeres, los menores y las personas mayores o con diversidad funcional.

Según los últimos datos de Naciones Unidas, cerca de medio millón de personas están amenazadas de sufrir inanición. Desde marzo, la diversidad alimentaria ha caído de forma drástica, llevando las dietas a niveles peligrosamente desequilibrados, al tiempo que el 81 por ciento de las tierras de cultivo ha sufrido daños y la mayoría de ellas son inaccesibles para los agricultores.

Desde Hefame han explicado que la escasez de alimentos y la falta de servicios básicos agravan el deterioro de la salud de la población, especialmente de las mujeres embarazadas, lactantes y niños menores de cinco años, que sufren un rápido aumento de la malnutrición aguda.

Con esta intervención, se prevé distribuir kits nutricionales de emergencia a personas en situación de mayor vulnerabilidad, identificadas mediante un proceso de selección que prioriza a las familias numerosas (con más de cinco hijos), las encabezadas por mujeres, aquellas con miembros con diversidad funcional o que cuidan de adultos mayores.

La entrega de los alimentos se realizará puerta a puerta con el fin de asegurar la seguridad tanto de las personas que reciben la asistencia como del personal humanitario.

Los kits nutricionales incluyen alimentos no perecederos adaptados a la escasez de electricidad en la zona, como cereales, arroz, legumbres, conservas de carne y pescado, aceite, azúcar, té, hummus y tahini, entre otros productos esenciales, para cubrir las necesidades básicas de alimentación de las familias beneficiarias.