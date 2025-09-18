Hefame premia una iniciativa educativa inclusiva y sostenible en los III Premios Europeos de Economía Social

La consejera de Hefame y secretaria de su Fundación, Carmen Ladrón de Guevara, entrega el tercer galardón en la categoría de Formación y Educación en Economía Social, de los III Premios Europeos de Economía Social - GRUPO HEFAME

MURCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hefame y secretaria de su Fundación, Carmen Ladrón de Guevara, entregó este miércoles por la noche el tercer galardón en la categoría de Formación y Educación en Economía Social, de los III Premios Europeos de Economía Social, organizados por Social Economy Europe (SEE), y en los que Fundación Hefame participa desde su primera edición.

El premio fue otorgado a la cooperativa de enseñanza 'Otra Escuela es Posible', de Izmir (Turquía), que forma parte de un movimiento nacional que impulsa escuelas alternativas, democráticas, centradas en los niños y con un marcado enfoque ecológico, según informaron fuentes de la compañía en un comunicado.

Esta categoría reconoce a entidades que ofrecen programas de formación o educación innovadores, orientados a las competencias necesarias para el desarrollo de iniciativas de economía social y para las personas que trabajan o desean trabajar en este ecosistema.

En el marco de la gala, Carmen Ladrón de Guevara destacó "la importancia de unos premios que visibilizan proyectos innovadores y comprometidos con la sociedad y que demuestran cómo la economía social contribuye a construir un futuro más justo, inclusivo y sostenible".