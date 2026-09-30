Hefame recibe la Medalla de Oro de Santomera "por su compromiso con el municipio" - HEFAME

SANTOMERA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera (Murcia) ha concendido a Hefame la Medalla de Oro de la Ciudad en reconocimiento a su trayectoria y a la estrecha vinculación que la cooperativa mantiene con el municipio desde hace décadas. "La distinción pone en valor su contribución al desarrollo económico y empresarial de Santomera, así como su compromiso con la sociedad y con la actividad sanitaria que desarrolla desde sus instalaciones centrales y uno de sus principales centros reguladores", han destacado desde la cooperativa.

Durante el acto, el presidente de Hefame, Enrique Ayuso, agradeció al Ayuntamiento esta distinción y destacó su especial significado por proceder del municipio que acogió a la cooperativa hace 30 años. Subrayó también la cercanía y el apoyo del Ayuntamiento a lo largo de este tiempo, especialmente en iniciativas relacionadas con la formación y el empleo, como las Escuelas Logísticas, que han permitido facilitar el acceso de personas desempleadas del municipio a una formación especializada y, en algunos casos, a oportunidades de incorporación a Hefame.

El presidente recordó asimismo la colaboración del Ayuntamiento durante la pandemia de la COVID-19, cuando Hefame mantuvo su actividad para garantizar el suministro de medicamentos y productos sanitarios. Agradeció el respaldo recibido entonces por parte de la corporación municipal y de las fuerzas de seguridad, y destacó también la relación de la localidad con la actividad de Fundación Hefame, cuyos proyectos sociales, sanitarios, científicos, educativos y humanitarios que van destinados a mejorar el bienestar de los ciudadanos.

Ayuso continuó señalando que "Santomera nos ha dado mucho: un lugar donde crecer, una comunidad en la que integrarnos y una confianza que nos honra", y reafirmó el compromiso de Hefame de continuar formando parte de la historia del municipio. "Queremos seguir trabajando para que Santomera pueda sentirse orgullosa de nosotros y para seguir siendo, durante muchos años más, parte de la historia de este municipio", concluyó.