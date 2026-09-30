Hefame recibe la Medalla de Oro de Santomera "por su compromiso con el municipio"

Hefame recibe la Medalla de Oro de Santomera "por su compromiso con el municipio"
Hefame recibe la Medalla de Oro de Santomera "por su compromiso con el municipio" - HEFAME
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 30 septiembre 2026 13:24
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SANTOMERA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera (Murcia) ha concendido a Hefame la Medalla de Oro de la Ciudad en reconocimiento a su trayectoria y a la estrecha vinculación que la cooperativa mantiene con el municipio desde hace décadas. "La distinción pone en valor su contribución al desarrollo económico y empresarial de Santomera, así como su compromiso con la sociedad y con la actividad sanitaria que desarrolla desde sus instalaciones centrales y uno de sus principales centros reguladores", han destacado desde la cooperativa.

Durante el acto, el presidente de Hefame, Enrique Ayuso, agradeció al Ayuntamiento esta distinción y destacó su especial significado por proceder del municipio que acogió a la cooperativa hace 30 años. Subrayó también la cercanía y el apoyo del Ayuntamiento a lo largo de este tiempo, especialmente en iniciativas relacionadas con la formación y el empleo, como las Escuelas Logísticas, que han permitido facilitar el acceso de personas desempleadas del municipio a una formación especializada y, en algunos casos, a oportunidades de incorporación a Hefame.

El presidente recordó asimismo la colaboración del Ayuntamiento durante la pandemia de la COVID-19, cuando Hefame mantuvo su actividad para garantizar el suministro de medicamentos y productos sanitarios. Agradeció el respaldo recibido entonces por parte de la corporación municipal y de las fuerzas de seguridad, y destacó también la relación de la localidad con la actividad de Fundación Hefame, cuyos proyectos sociales, sanitarios, científicos, educativos y humanitarios que van destinados a mejorar el bienestar de los ciudadanos.

Ayuso continuó señalando que "Santomera nos ha dado mucho: un lugar donde crecer, una comunidad en la que integrarnos y una confianza que nos honra", y reafirmó el compromiso de Hefame de continuar formando parte de la historia del municipio. "Queremos seguir trabajando para que Santomera pueda sentirse orgullosa de nosotros y para seguir siendo, durante muchos años más, parte de la historia de este municipio", concluyó.

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