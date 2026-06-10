Hemodonación celebra el Día Mundial del Donante de Sangre con dos semanas de colectas especiales en toda la Región

La campaña extraordinaria de donación de sangre se extiende hasta el 19 de junio - CARM

MURCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Hemodonación se suma a la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora cada 14 de junio, con dos semanas de actividades para fomentar la donación y colectas entre los días 10 y 19 de junio.

Este año, la campaña impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva por lema 'Una gota de humanidad. Dona sangre. Salva vidas', un mensaje que resalta la dimensión más social y humana de la donación, según ha informado la Comunidad.

La celebración del Día Mundial del Donante de Sangre es también una oportunidad para recordar que las necesidades hospitalarias no entienden de festivos, estaciones ni vacaciones.

Por ello, el Centro Regional de Hemodonación hace un llamamiento a toda la población que pueda donar para que aproveche cualquiera de las colectas programadas durante estos días y, especialmente, a aquellas personas que nunca han donado sangre, porque cada donación dura apenas unos minutos, pero puede cambiar una vida para siempre.

Desde el 1 de enero hasta este miércoles han acudido a donar sangre 25.372 personas en la Región, con lo que se han obtenido 21.314 donaciones de sangre. Del total de donantes, 3.192 eran nuevos.

En el Día Mundial del Donante de Sangre también se destaca el gesto de la población que en periodos en los que se ha incrementado el consumo de componentes o que las entradas de sangre se redujeron, reaccionó de manera admirable a los distintos llamamientos, contribuyendo a que los procesos asistenciales que dependen de las reservas de estos productos no se vieran afectados.

"La donación de sangre y plasma es un pilar básico en el sistema sanitario y es muy importante la fidelización y el progresivo relevo generacional que garantice que se pueda disponer de componentes sanguíneos para poder continuar con el nivel asistencial actual de los hospitales", ha explicado este miércoles la doctora Marisa Lozano, directora del Centro Regional de Hemodonación.

La OMS recuerda que la sangre sigue siendo un recurso insustituible y que únicamente puede obtenerse gracias a la generosidad de los donantes voluntarios.

Por ello, la campaña, a nivel internacional, busca sensibilizar sobre la necesidad de mantener donaciones regulares y atraer a una nueva generación de donantes que garantice un adecuado nivel de reservas y se asegure el abastecimiento de componentes sanguíneos a los hospitales en el futuro.

EDIFICIOS ILUMINADOS

La celebración se extenderá también al paisaje urbano de toda la Región, gracias al apoyo de los ayuntamientos y numerosas instituciones que iluminarán algunos de sus edificios más emblemáticos en homenaje a los donantes de sangre, el próximo 14 de junio.

El Centro Regional de Hemodonación quiere agradecer públicamente esta colaboración, que permitirá dar mayor visibilidad a una causa que une solidaridad, salud y compromiso ciudadano. El calendario de colectas puede consultarse en la web del Centro Regional de Hemodonación.