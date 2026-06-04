Herida una mujer tras ser atropellada en Torre Pacheco mientras llevaba un bebé en brazos

Archivo - Ambulancia del 061 - 1-1-2 - Archivo

MURCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 32 años ha resultado herida este jueves tras ser atropellada por un coche en Torrepacheco. En el momento del accidente, portaba a su bebé de ocho meses en brazos.

Según ha informado 112 de la Región de Murcia, una enfermera fuera de servicio ha atendido a la mujer en los primeros momentos, indicando que presentaba un golpe en la cabeza y estaba inconsciente. Otras personas que han presenciado el accidente se han hecho cargo del bebé.

Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de Policía Local de Torre Pacheco y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Facultativos del 061 han informado del traslado de la mujer y su bebé al Hospital Clínico Universitario Los Arcos Mar Menor para una valoración médica más precisa.