Herida muy grave una mujer de 67 años al ser atropellada por un camión en Mazarrón (Murcia)

MAZARRÓN (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 67 años ha resultado herida de gravedad al ser atropellada por un camión en el casco urbano de Mazarrón (Murcia), según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

Varios testigos han avisado al '1-1-2' poco antes de las 11.00 horas de que una mujer había sufrido un accidente en la calle de la Vía.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local y Guardia Civil, personal del servicio de Protección Civil, ambulancia y sanitarios de Cruz Roja y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Tras ser estabilizada, la herida ha sido trasladada en la UME al hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia.