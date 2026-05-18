Herido grave un motorista en una colisión múltiple en la A-7 a su paso por Murcia

Ambulancia del 061 - 1-1-2

MURCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido de gravedad este lunes, sobre las 7.40 horas, al sufrir un accidente de tráfico en la autovía A-7 a su paso por la ciudad de Murcia, en sentido Alicante.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, la motocicleta se ha visto involucrada en una colisión múltiple junto a dos turismos en el kilómetro 570.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Benemérita y una Unidad Móvil de Emergencias del 061, que ha trasladado al accidentado al hospital Virgen de La Arrixaca.