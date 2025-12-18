Herido de gravedad el conductor de un patinete tras colisionar contra un turismo en Ronda Sur, en Murcia

MURCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 37 años ha resultado herido de gravedad al colisionar el patinete que conducía contra un turismo en la Ronda Sur de Murcia, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas a las 00.35 horas de este jueves alertando del accidente, ocurrido en el cruce de la Ronda Sur con la avenida de acceso a Patiño.

Al lugar se han trasladado patrullas de la Policía Local y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios del 061 que, tras estabilizar al herido, lo han trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca para su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.