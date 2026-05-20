Detenido un hombre por disparar a otro en la pedanía de Pozo Estrecho en Cartagena (Murcia)

La víctima presentaba tres orificios de bala, dos en el abdomen y uno en la pierna

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Cartagena ha detenido al presunto autor de un delito de lesiones con arma de fuego tras un suceso ocurrido en la madrugada de este miércoles, 20 de mayo, en la diputación de Pozo Estrecho.

Sobre las 2.42 horas, un varón ha alertado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia de que su hermano había recibido varios disparos y se encontraba gravemente herido.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de Policía Local y efectivos de la Guardia Civil, así como una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A su llegada, los agentes han localizado a la víctima, un hombre de 32 años, consciente en una de las calles de la población. El varón presentaba tres orificios de bala, dos en el abdomen y uno en la pierna.

Una ambulancia medicalizada lo ha asistido en el lugar antes de trasladarlo al Hospital General Universitario de Santa Lucía.

AGRESIÓN TRAS UNA FUERTE DISCUSIÓN

El presunto autor de los disparos, un varón de 53 años, ha sido localizado minutos después en el interior de su domicilio, cercano al lugar de los hechos. El individuo se ha entregado sin oponer resistencia y ha facilitado el arma utilizada, que se encontraba oculta en las inmediaciones.

Según las primeras informaciones recabadas, la agresión se ha producido tras una fuerte discusión entre ambos en la puerta del domicilio del detenido.

Una vez instruidas las diligencias correspondientes, el arrestado ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil, donde permanecerá bajo custodia hasta su puesta a disposición judicial.