Herido un menor de 13 años tras ser atropellado por dos vehículos en Jumilla

Archivo - Policía Local de Murcia y ambulancia '061' - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han atendido y trasladado a un menor de 13 años que ha resultado herido tras ser atropellado esta tarde en el municipio de Jumilla, ha informado 112 de la Región de Murcia.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso a las 20.08 horas, alertando de un accidente en la Avenida Reyes Católicos.

Según las primeras informaciones, un turismo ha atropellado al menor, quien posteriormente ha sido alcanzado por un segundo vehículo. El afectado presentaba una luxación de hombro y una fractura cerrada en el momento de su asistencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y una Unidad Móvil de Emergencias del Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras ser estabilizado por el personal sanitario, el menor, de 13 años de edad, ha sido trasladado al Hospital Virgen del Castillo de Yecla.