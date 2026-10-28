Un hombre de 58 años resulta herido en una colisión entre dos turismos en la RM-3 en Mazarrón - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

MAZARRÓN (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 58 años ha resultado herido este miércoles en un accidente de tráfico en la autovía RM-3, que une Alhama de Murcia y Mazarrón, tras colisionar dos turismos a la altura del kilómetro 24, en el término municipal de Mazarrón.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' recibía llamadas alertando del accidente a las 13.22 horas. Según los avisos, uno de los vehículos había dado varias vueltas de campana y había salido de la vía, con una persona herida y atrapada en su interior.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil, Protección Civil de Mazarrón, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una Unidad Móvil de Emergencias del 061.

Los bomberos rescataron al herido, que fue atendido y estabilizado por los sanitarios. Posteriormente, fue trasladado al hospital Santa Lucía de Cartagena en una ambulancia no asistencial de Cruz Roja, con heridas aparentemente no graves.