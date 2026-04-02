El Hospital de La Arrixaca consolida el apoyo emocional a pacientes y avanza en su plan de humanización

El gerente del área I de salud, Amancio Marín, con colaboradoras de la Fundación y personal del hospital. - CARM

MURCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca está consolidando el acompañamiento y el fomento del bienestar emocional de los pacientes ingresados y el de sus familias conforme a su plan de humanización de la asistencia sanitaria.

Se trata de un proyecto que se está llevando a cabo gracias a la colaboración con la Fundación FADE, con la que ha suscrito un convenio para los próximos cuatro años.

A través de este acuerdo, los voluntarios de la fundación ofrecen acompañamiento a pacientes que lo necesiten, especialmente a aquellos que no cuentan con apoyo familiar; también a pacientes con estancias hospitalarias prolongadas, personas mayores, pacientes con enfermedades graves y quienes se hallen en el final de la vida.

La participación en estos programas es siempre voluntaria por parte de los pacientes y sus familiares, y requiere su consentimiento expreso: en todo momento se respecta la intimidad y la voluntad de cada persona. Esta fundación, una de las pocas entidades dedicadas a adultos mayores, amplió el año pasado su horario de voluntariado a los sábados y realizó más de 700 acompañamientos en este hospital.

MÁS DE 15 AÑOS DE COLABORACIÓN

El convenio firmado entre la Arrixaca y la Fundación FADE da continuidad a la colaboración de ambas entidades, que se remonta a 2011, para reducir la soledad no deseada y la ansiedad y el aislamiento que puede producir para algunos pacientes vulnerables la estancia en el hospital. Además, se presta apoyo a las familias que no pueden cubrir todas las horas de estancia hospitalaria.

En la Arrixaca están en marcha tres programas para tres colectivos especialmente vulnerables, que cuentan con el apoyo de 67 voluntarios. El proyecto 'Secunda Junior' presta atención específica de los menores hospitalizados, y se desarrollan actividades lúdicas y de juego en cama o en planta, manualidades y lectura compartida, además de actividades en fechas señaladas como la Navidad para aligerar la estancia hospitalaria y aliviar la carga emocional de los padres y cuidadores de estos menores.

En el caso de las personas mayores, 'Secunda Senior' se centra en el acompañamiento de los que nos tienen apoyo familiar, especialmente en situaciones de enfermedades crónicas o largas hospitalizaciones. Y el último en incorporarse, el programa 'Secunda Smile' está dirigido a pacientes oncohematológicos o con pronóstico de vida limitado.

Los voluntarios realizan en este caso un acompañamiento personalizado mediante talleres de arte y música, escucha activa y apoyo emocional a cargo de expertos en duelo, tanto en el propio hospital como en el domicilio, en coordinación con los Equipos de Cuidados Paliativos del Servicio Murciano de Salud (SMS).