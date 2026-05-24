El Hospital de La Arrixaca impulsa la IA para mejorar el seguimiento de pacientes con cardiopatías

El programa comenzó en mayo de 2025 y ya incluye a más de 100 pacientes - CARM

MURCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Virgen de la Arrixaca ha sido seleccionada a nivel nacional para participar en una innovadora iniciativa basada en la inteligencia artificial, un reconocimiento que revela la relevancia de su actividad clínica y su experiencia en el manejo de pacientes con miocardiopatía hipertrófica.

Este proyecto se enmarca en el proceso de modernización del hospital, que ya ha comenzado a incorporar herramientas de inteligencia artificial en distintos servicios. El objetivo es ampliar la capacidad asistencial y mejorar el seguimiento de pacientes mediante soluciones tecnológicas que complementen la atención clínica tradicional.

La herramienta desarrollada, denominada 'Lola', actúa como asistente clínico virtual que, a través de llamadas periódicas, recoge información sobre síntomas mediante un cuestionario validado. Las respuestas se integran en un sistema de alertas que permite identificar de forma precoz a aquellos pacientes que no se encuentran bien en su domicilio, facilitando así un acceso preferente a la Unidad.

El programa arrancó en mayo de 2025 y, desde entonces, 101 pacientes han sido incluidos en él. Los resultados reflejan una alta aceptación: un 79 por ciento de alcance (llamadas contestadas) y un 85 por ciento de adherencia (llamadas completadas) con una duración media superior a los cinco minutos.

Estos datos indican que los pacientes se sienten cómodos y valoran positivamente esta forma de seguimiento. De estos pacientes, la mayoría son hombres con una media de edad de 51 años.

Gracias a este sistema se han detectado 50 alertas, de las que el 16 por ciento tuvieron carácter grave. Además, en un 83 por ciento de los enfermos no se generó ninguna alerta, ya que se encontraban bien.

Por otro lado, este sistema ha permitido actuar de forma temprana ante posibles descompensaciones y, como resultado, se han realizado 80 acciones en el plan de cuidados, principalmente pruebas como electrocardiogramas y ecografías. 'Lola', además de valorar el estado general, también refuerza la educación en salud del paciente.

La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad hereditaria que afecta aproximadamente a 1 de cada 500 adultos y constituye una de las principales causas de muerte súbita en menores de 35 años. En este contexto, la monitorización remota resulta clave, especialmente porque no requiere dispositivos específicos ni conexión a internet, lo que facilita su uso en zonas con menor acceso a servicios sanitarios.

También ha resultado muy útil en el seguimiento de los pacientes que han iniciado tratamiento con un nuevo fármaco, como el mavacamten, por lo que se ha podido observar muy de cerca su evolución. Y todo ello liberando 116 horas de trabajo asistencial necesario para realizar las llamadas.

El proyecto, impulsado por Bristol Myers Squibb en colaboración con Tucuvi, también se está desarrollando en el Hospital Severo Ochoa de Madrid. Está previsto que continúe hasta septiembre de 2027, con la posibilidad de extenderse a otros centros tras evaluar los resultados de esta primera fase.

"Con iniciativas como esta, la Arrixaca reafirma su apuesta por la innovación, integrando la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo que mejora la atención, optimiza recursos y refuerza el seguimiento personalizado de pacientes con patologías cardiovasculares complejas", destacan desde el Gobierno regional.