El Hospital de La Arrixaca reduce más de un 30% los residuos citostáticos con un sistema pionero reutilizable

El nuevo sistema desarrollado en el hospital permite reutilizar los contenedores destinados a la recogida y transporte de estos residuos. - CARM

MURCIA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Oncología, Oncohematología y Farmacia del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca han implantado una innovación en la recogida y gestión de los residuos citostáticos que ha permitido reducir en más de un 30 por ciento la producción total de estos residuos en el centro hospitalario.

Los residuos citostáticos (o citotóxicos) son materiales de desecho que proceden de tratamientos oncológicos que contienen fármacos para destruir o mutar células y requieren un manejo estricto dada su peligrosidad.

El nuevo sistema desarrollado en el hospital permite reutilizar los contenedores destinados a la recogida y transporte de estos residuos, de modo que se evita su eliminación tras un único uso y se reduce significativamente el impacto ambiental asociado.

Gracias a esta medida, más de 3.200 contenedores al año dejan de desecharse, lo que supone una reducción cercana a las 30 toneladas de dióxido de carbono anuales. Además, las consultas externas de Oncología y el Hospital de Día Oncológico han optimizado la clasificación de determinados residuos, como las bolsas fotoprotectoras, lo que se traduce en una disminución adicional del 7 por ciento y aumenta la tasa de reciclaje de plásticos.

Los residuos citostáticos han mantenido una tendencia creciente ligada al aumento de tratamientos oncológicos, por lo que este proyecto adquiere especial relevancia al conseguir, por primera vez en los últimos 13 años, una reducción significativa en la generación de este tipo de residuos de máxima peligrosidad.

La iniciativa ha sido posible gracias a la incorporación de criterios ambientales específicos en la selección de proveedores del Servicio de gestión de residuos peligrosos del Servicio Murciano de Salud.

Y es que, la Arrixaca, junto al Santa Lucía, que también ha asumido estas medidas, se sitúan entre los primeros hospitales de España en implantar un sistema reutilizable para la gestión de residuos citostáticos, que abre una vía de mejora con potencial de extensión al resto del sistema hospitalario nacional.

Esta actuación da continuidad a otras iniciativas medioambientales ya consolidadas en la Arrixaca. Desde 2014, el centro del El Palmar ha evitado la eliminación de más de 23.000 contenedores de residuos biosanitarios, equivalentes a cerca de 40.000 kilos de plástico gracias a la implantación de sistemas reutilizables.

La experiencia del hospital Virgen de la Arrixaca pone de manifiesto la importancia de revisar y cuestionar prácticas históricamente asumidas en el sistema sanitario cuando existen alternativas más sostenibles y eficientes.

En un entorno tradicionalmente condicionado por protocolos muy rígidos y elevados estándares de seguridad, iniciativas como la reutilización segura de contenedores demuestran que es posible mantener la máxima calidad asistencial reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental.

Este cambio de enfoque evidencia que la sostenibilidad debe integrarse como un criterio estratégico en la gestión sanitaria, impulsando modelos innovadores capaces de disminuir residuos, emisiones y consumo de recursos sin comprometer la seguridad de pacientes ni profesionales.