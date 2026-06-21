El Hospital Santa Lucía permite que los padres acompañen a sus hijos en el quirófano pediátrico

MURCIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General Universitario Santa Lucía ha puesto en marcha un proyecto pionero de humanización en cirugía pediátrica que permitirá a uno de los progenitores o tutores legales acompañar al menor dentro del quirófano hasta el momento de la inducción anestésica.

Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la experiencia hospitalaria de los pequeños pacientes y sus familias, lo que favorece un entorno más cercano, tranquilo y seguro durante el proceso quirúrgico.

Diversos estudios clínicos han demostrado que la presencia de los progenitores durante la inducción anestésica aporta importantes beneficios, entre ellos la reducción de la ansiedad del niño, una menor necesidad de medicación preoperatoria, una recuperación más rápida y una mayor tranquilidad para la familia.

Durante el año 2025, un total de 518 niños se han sometido a algún tipo de intervención en el recinto hospitalario que refuerza su compromiso con una atención sanitaria más humana, cercana y centrada en el bienestar emocional de los pacientes pediátricos y sus familias.

UN PROCESO SEGURO Y SUPERVISADO

El acompañamiento parental se desarrollará siempre bajo la supervisión del equipo médico y siguiendo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad y la participación en este acompañamiento estará siempre sujeta a la decisión del equipo médico responsable de la cirugía y la anestesia.

El procedimiento incluye una valoración médica previa del paciente para confirmar que puede beneficiarse de esta medida, así como una información detallada a los padres o tutores, quienes deberán firmar un consentimiento informado y un compromiso de confidencialidad.

Antes de acceder al área quirúrgica, el acompañante recibirá instrucciones básicas de seguridad y deberá colocarse la vestimenta adecuada proporcionada por el hospital, que incluye bata, gorro y cubrezapatos desechables. Además, será obligatorio realizar la higiene de manos con solución desinfectante antes de entrar al quirófano.

El acceso se permitirá únicamente hasta el momento en que el niño sea anestesiado. Posteriormente, el acompañante deberá abandonar el área quirúrgica acompañado por personal sanitario.