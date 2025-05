El Hospital Santa Lucía pone en marcha una nueva unidad de terapias cortas en Urgencias

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena ha puesto en marcha en el Hospital Santa Lucía una nueva unidad de Terapias Cortas que aumentará la eficiencia del servicio y optimizará los recursos en el recinto hospitalario.

Para ello, se ha llevado a cabo, en la zona de Urgencias, la remodelación de una sala donde se ha habilitado una consulta de enfermería con acceso directo a un área con 15 sillones y que cuenta, además, con visualización directa de los pacientes.

Se trata, por tanto, de un área destinada a la atención de pacientes que no requieren estancia prolongada, necesitando observación de su evolución y tratamiento, generalmente entre 6 y 8 horas dependiendo de su patología siempre y cuando no necesiten estar en una cama por su situación clínica o que no precisen de monitorizacin de constantes vitales.

En ella también se podrán administrar tratamientos breves, como sueros, medicación intravenosa, transfusiones, nebulizaciones, analgesia, etcétera, lo que supondrá que se puedan llegar a atender hasta 50 o 60 pacientes.

En definitiva una iniciativa orientada a canalizar de manera más óptima el flujo de pacientes en los servicios de Urgencias, ofreciendo a cada paciente lo que necesita, dando respuesta a la creciente demanda urgente, sobre todo la de baja complejidad, y que integra la inclusión de la perspectiva cuidadora, el liderazgo y la orientación finalista de la enfermera, responsable de esta Unidad.

Siguiendo esta línea de trabajo, en esta consulta, se podrá en un futuro realizar la administración de tratamientos de hematología y que requerían hasta ahora la estancia de los pacientes en una unidad de observación. El servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario atendió en 2024 a 202.923 pacientes en las puertas de Urgencias de los Hospitales Santa Lucía y Rosell.