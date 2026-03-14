El Hospital Santa Lucía, referente en formación de cirugía avanzada para el tratamiento del cáncer de mama

Ayer se clausuró en el Hospital Santa Lucía el curso al que asistieron alumnos, residentes de Cirugía General y de Ginecología de hospitales de las Islas Baleares, de Castilla y León, de Alicante y de la Arrixaca. - AREA DE SALUD II

MURCIA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Patología Mamaria del Servicio de Cirugía General y Digestivo del Hospital General Universitario Santa Lucía ha organizado el XVII Curso de Patología Mamaria de la Asociación Española de Cirugía, centrado en la formación práctica en técnicas quirúrgicas para el tratamiento del cáncer de mama, siendo el único centro de la Región que ofrece este tipo de formación especializada en colaboración con esta sociedad científica.

Durante tres jornadas, especialistas y médicos residentes procedentes de distintos hospitales podrán conocer de primera mano el funcionamiento de la Unidad de Mama del hospital cartagenero y presenciar la actividad quirúrgica y asistencial que se desarrolla en el centro.

El programa del curso combina cirugía en directo, sesiones clínicas y talleres prácticos, permitiendo a los asistentes profundizar en técnicas quirúrgicas avanzadas aplicadas a la patología mamaria. Entre los contenidos abordados destacan la cirugía oncoplástica, la cirugía conservadora de mama, la mastectomía y el manejo quirúrgico de la axila, así como técnicas de localización de lesiones no palpables.

Asimismo, el curso incluye talleres formativos sobre diseño de patrones en cirugía oncoplástica, donde los participantes podrán practicar sobre modelos reales con la colaboración de pacientes voluntarias de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Y es que, la cirugía mamaria, y en especial la del cáncer y su prevención, ha evolucionado en los últimos años de la mano del mayor conocimiento de la biología de los tumores. Esto ha permitido desarrollar tratamientos cada vez más personalizados que combinan el abordaje quirúrgico con terapias sistémicas y radioterapia adaptadas a cada paciente.

Según el responsable de la Unidad de Mama del Hospital Santa Lucía, José Manuel Alarte, "desde las unidades de mama planteamos a cada paciente el tratamiento más adecuado e individualizado. El tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, junto con los tratamientos oncológicos y la radioterapia, constituye uno de los pilares fundamentales del abordaje de esta enfermedad".

UNIDAD DE PATOLOGÍA MAMARIA

La Unidad de Patología Mamaria del Hospital General Universitario Santa Lucía, en funcionamiento desde 2008 y referente para las Áreas de Salud II y VIII, es una unidad multidisciplinar integrada por los servicios de Cirugía General, Cirugía Plástica y Ginecología, junto a los servicios de Oncología Médica y Radioterápica, Radiología, Medicina Nuclear y Anatomía Patológica, además del apoyo del Servicio de Psicología Clínica.

La unidad atiende cada año alrededor de 300 nuevos casos de cáncer de mama, ofreciendo un abordaje integral basado en el diagnóstico precoz, el estudio individualizado de cada paciente y la aplicación de las técnicas quirúrgicas y reconstructivas más avanzadas.

El Hospital Santa Lucía dispone además de tecnología de última generación para la detección precoz de la enfermedad y el tratamiento personalizado, lo que permite mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de las pacientes.