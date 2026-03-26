Los hosteleros de Cartagena afrontan la Semana Santa con previsiones "muy positivas"

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MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La hostelería afronta la Semana Santa 2026 con previsiones "muy positivas", según una encuesta realizada entre establecimientos asociados de Hostecar, que anticipa un notable incremento de la actividad durante el periodo festivo, especialmente a partir del Jueves Santo.

El perfil de los negocios consultados corresponde principalmente a restaurantes, que representan la gran mayoría, junto a una presencia minoritaria de bares y cafeterías, lo que apunta a un protagonismo del servicio de comidas y de las reuniones familiares y sociales propias de estas fechas.

La distribución geográfica de los establecimientos encuestados muestra un impacto generalizado en todo el territorio, con presencia tanto en zonas céntricas y de procesiones como en la costa y áreas periféricas, confirmando el carácter transversal de esta campaña para el sector, informa Hostecar en un comunicado.

Las previsiones de ocupación se sitúan en niveles elevados. Una parte importante de los establecimientos espera alcanzar porcentajes superiores al 70% de su capacidad, mientras que cerca de la mitad estima cifras entre el 60% y el 70%. Además, algunos negocios confían en llenar prácticamente el aforo en los días de mayor demanda.

En cuanto a la organización previa, la situación es diversa: algunos locales ya cuentan con un volumen significativo de reservas confirmadas, mientras que otros prevén una alta presencia de clientela espontánea, turistas, muy habitual en este periodo.

Los días con mayor afluencia se concentrarán en el tramo central de la Semana Santa, con especial intensidad en Jueves y Viernes Santo, seguidos por el fin de semana y otras jornadas señaladas como el Domingo de Ramos o Domingo de Resurrección.

Ante estas expectativas, la mayoría de los establecimientos tiene previsto reforzar sus plantillas, lo que pone de relieve la importancia económica de estas fechas para la hostelería.

El factor determinante para el cumplimiento de estas previsiones será la meteorología, señalada de forma mayoritaria por los profesionales del sector. Un tiempo favorable puede impulsar notablemente la actividad, especialmente en terrazas y espacios al aire libre.

La campaña adquiere un protagonismo especial en el litoral, donde muchos chiringuitos aprovechan la Semana Santa para iniciar la temporada.

Las previsiones de actividad en estos establecimientos se sitúan entre niveles medios y altos, consolidando la costa como uno de los principales focos de atracción turística y de ocio durante estas fechas, siempre condicionada por el estado del tiempo.

En términos generales, la valoración global del sector es positiva, predominando las expectativas buenas o muy buenas, aunque persiste cierta cautela ante factores externos que pueden influir en el comportamiento del consumo.

Desde Hostecar, Querubina Rosique, vocal de la asociación, subraya que "recibimos la Semana Santa 2026 con ilusión y entusiasmo. Esta celebración, tan querida en Cartagena, atrae a visitantes de toda España, para la hostelería es fundamental, porque genera empleo y dinamiza la economía local".