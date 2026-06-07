Huermur lleva a León XIV la reconstrucción de la Catedral de Cartagena y la protección de la Fuensanta

MURCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) ha remitido una carta a Su Santidad el Papa León XIV en la que solicita la implicación de la Santa Sede en dos cuestiones que considera de especial relevancia para el patrimonio religioso e histórico de la Diócesis de Cartagena: la reconstrucción de la Catedral de Santa María la Mayor de Cartagena y la protección del entorno del Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta.

La comunicación ha sido enviada igualmente a la Secretaría de Estado Vaticana, al Dicasterio para la Cultura y la Educación -organismo responsable de promover la conservación y valorización del patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia- y a la Nunciatura Apostólica en España.

En relación con la Fuensanta, Huermur expone su preocupación por los desarrollos urbanísticos e inmobiliarios previstos en las inmediaciones del santuario, concretamente el Plan parcial sector ZB-Az1-2 en Santo Ángel y Algezares, al considerar que afectan de forma irreversible al paisaje histórico, natural, cultural y espiritual que rodea a uno de los principales centros de devoción mariana del sureste español.

La asociación recuerda que el Santuario de la Fuensanta constituye desde hace siglos un lugar de peregrinación, oración y encuentro para miles de fieles, además de uno de los símbolos religiosos más representativos de la ciudad de Murcia y de toda la diócesis. Por ello, solicita que cualquier actuación futura en su entorno sea plenamente compatible con la conservación de los valores patrimoniales, ambientales y espirituales asociados a este enclave.

No obstante, el asunto principal trasladado al Santo Padre es la situación de la Catedral de Santa María la Mayor de Cartagena, antigua sede catedralicia de la diócesis y uno de los monumentos religiosos más importantes del patrimonio histórico español.

En la carta remitida a Roma, Huermur recuerda que la Catedral "permanece en estado ruinoso desde los graves daños sufridos durante la Guerra Civil Española, sin que más de ochenta años después se haya impulsado una reconstrucción integral que permita recuperar plenamente este templo para el culto, la cultura y la vida de la Iglesia".

La entidad destaca asimismo el creciente respaldo social e institucional que ha adquirido en los últimos años la reivindicación para recuperar la Catedral, reflejado en el manifiesto ciudadano promovido en defensa del monumento, que ha reunido a asociaciones patrimoniales, entidades culturales, colectivos vecinales, representantes públicos y numerosas personalidades de distintos ámbitos y de Cartagena.

Huermur considera que la Catedral de Cartagena "no puede ser tratada como un inmueble ordinario, sino como un bien excepcional por su condición histórica de sede catedralicia, por su extraordinario valor arqueológico y monumental y por su importancia para la memoria religiosa de España".

La asociación ha solicitado al Papa León XIV que tenga conocimiento de esta situación y que, si lo estima oportuno, interese a los organismos competentes de la Santa Sede para favorecer el estudio, protección, valorización y eventual reconstrucción de la Catedral de Cartagena.

El presidente de Huermur, Sergio Pacheco, ha señalado que "la Catedral de Cartagena constituye una de las grandes asignaturas pendientes del patrimonio religioso español. Resulta difícil comprender que la sede catedralicia histórica de una de las diócesis más antiguas de España continúe en ruinas más de ochenta años después de su destrucción. Creemos que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa que permita avanzar hacia su recuperación definitiva".

Asimismo, ha destacado que "nos dirigimos al Santo Padre con el máximo respeto y espíritu constructivo. No estamos hablando únicamente de un monumento, sino de un símbolo de la historia de la Iglesia en España y de un patrimonio espiritual que pertenece a generaciones de fieles. La reconstrucción de la Catedral de Cartagena sería una gran noticia para toda la diócesis y para el conjunto del patrimonio cultural europeo".

Respecto a la Fuensanta, el presidente de Huermur ha manifestado que "la protección del paisaje histórico que rodea al santuario es inseparable de la protección del propio santuario. Conservando estos lugares estamos preservando parte de la memoria, la identidad y la tradición religiosa de Murcia para las generaciones futuras".

Finalmente, la entidad ha expresado su confianza en que la Santa Sede pueda contribuir a reforzar la protección y valorización de dos enclaves que forman parte esencial de la historia religiosa y cultural de la Región de Murcia: la Catedral de Cartagena y el Santuario de la Fuensanta.