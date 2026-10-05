El IBAFF celebrará su 16ª edición con 28 películas a concurso y nuevas sedes en Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Murcia IBAFF celebrará su decimosexta edición del 9 al 17 de octubre con una programación que mantiene su apuesta por el cine independiente y amplía su presencia en distintos espacios de la ciudad de Murcia.

El festival ha recibido 634 obras para su concurso oficial, de las que 28 competirán en las secciones de largometrajes y cortometrajes. Nueve películas optarán al premio de 10.000 euros al mejor largometraje, mientras que otras 19 competirán por los 6.000 euros destinados al mejor cortometraje, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

Entre las películas seleccionadas figuran 'Fatherland', del polaco Pawel Pawlikowski; 'Loco por la naturaleza', reconocida en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary; y las producciones canadienses 'Tangles', de Leah Nelson, y 'Blue Heron', de Sophy Romvari.

El jurado estará integrado por la guionista y productora Amaya Muruzábal, la productora de 'Sorda' Nuria Muñoz, la historiadora del Arte y profesora de la UMU Julia Alarcón, el showrunner, guionista y director Tirso Calero, el director del Festival de Cine de Alicante Vicente Seva y la actriz Ángela Leña.

La Filmoteca Regional de Murcia Francisco Rabal y el Cuartel de Artillería volverán a acoger parte de la programación, a los que se incorporan este año la Cárcel Vieja, la sala de catas de Estrella de Levante y el Café Ficciones.

La programación arrancará el viernes 9 de octubre en la Filmoteca Regional con la inauguración oficial y la sección no competitiva 'Panorama Murcia', que reunirá nueve cortometrajes realizados por cineastas de la Región.

Durante el festival se desarrollarán además masterclass, talleres, mesas redondas, seminarios de crítica cinematográfica, encuentros con cineastas y conferencias. Entre las actividades figura el foro Fascine, dedicado a analizar los retos del sector audiovisual, así como la presentación del mapa del sector audiovisual de la Región de Murcia y una sesión de 'pitching' con nueve proyectos seleccionados.

El IBAFF incorporará también propuestas dirigidas a distintos públicos, entre ellas tres largometrajes y dos talleres infantiles gratuitos, uno de pilotaje de drones y otro de interpretación ante la cámara.

Asimismo, el programa IBAFF Gastronómico incluirá degustaciones vinculadas a proyecciones y los denominados 'Catametrajes', que combinarán cortometrajes con vinos de Bodegas Carchelo en el Hub Audiovisual del Cuartel de Artillería.

El festival mantendrá igualmente su vertiente solidaria con proyecciones en hospitales, centros de menores y el centro penitenciario de Campos del Río, entre otros espacios, además de contar con participación ciudadana a través del jurado y el voluntariado.

Entre las proyecciones fuera de concurso figuran 'Upiro', inspirada en un relato de vampirismo ocurrido en Calasparra, y 'Ciegas', además de un homenaje al actor aguileño Francisco Rabal con motivo del centenario de su nacimiento mediante la proyección del teaser del documental '200 vidas. Paco Rabal'.

La edición concluirá con la gala de clausura, en la que se entregarán los premios del festival y se reconocerá la trayectoria del director Adolfo Arrieta, a quien el IBAFF dedicará además la proyección de tres de sus obras.También será distinguida la actriz murciana Marta Nieto, que recibirá el premio Arrebato por su trayectoria y proyección.