El IEO analizará el impacto de las nuevas medidas de la UE en la flota de arrastre de la Región de Murcia y Alicante

Arrastrero en Villajoyosa (Alicante) - EMILIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ/IEO

MURCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Personal del Centro Oceanográfico de Murcia del Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha puesto en marcha el proyecto de investigación COMPENSA-MED, cuyo objetivo es realizar una evaluación integral, multidisciplinar y participativa del impacto de las políticas pesqueras de la Unión Europea (UE) en el Mediterráneo occidental.

La iniciativa surge como respuesta a la necesidad técnica de analizar los riesgos socioeconómicos de las medidas compensatorias acordadas tras la revisión del Plan Plurianual para la pesca demersal en diciembre de 2024, según ha informado el IEO.

Desde esa fecha, la flota de arrastre del Mediterráneo se ha visto supeditada a un complejo sistema de gestión del esfuerzo pesquero. Así, para mantener sus días de actividad, el sector ha debido adoptar medidas obligatorias y voluntarias que carecían de un análisis previo que midiera su impacto en la economía de las zonas dependientes de la pesca.

COMPENSA-MED nace para cubrir este "déficit" de información en dos de las zonas clave pare el sector pesquero de arrastre, como son la provincia de Alicante y la Región de Murcia.

"El objetivo ha sido aplicar la gestión pesquera con un enfoque ecosistémico a fin de garantizar que las actividades pesqueras tengan un impacto mínimo en el ecosistema marino. Sin embargo, la evaluación integral y multidisciplinar de su impacto está todavía por desarrollar, y requiere de estudios específicos en numerosos aspectos", ha dicho la investigadora principal del proyecto, Encarnación García.

La iniciativa se articula en torno a cuatro pilares fundamentales que garantizarán la solidez de los resultados: monitorización avanzada, encuestas dinámicas, talleres de sensibilización y una campaña de investigación para certificar la eficacia de las puertas voladoras en comparación con las tradicionales.

"Este proyecto proporcionará la información que la UE y el estado español necesita para evaluar las medidas compensatorias, con un conjunto de acciones que busca no solo evaluar y mejorar las prácticas pesqueras actuales, sino también generar un modelo replicable de gestión adaptativa, basado en la ciencia, la transparencia y la participación activa del sector, en línea con las nuevas directrices de la Política Pesquera Común", ha añadido García.

Este proyecto se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través del Programa Pleamar, y se cofinancia por la Unión Europea por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).