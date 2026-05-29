La III Jornada Internacional Contract, organizada por el INFO en la FMY, acerca los mercados estratégicos de proximidad

Imagen de la III Jornada Internacional Contract - CEDIDA ORGANIZACIÓN

El objetivo ha sido compartir conocimiento, experiencias y nuevas prácticas, y generar oportunidades de colaboración entre profesionales MURCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de la Feria del Mueble Yecla (FMY) ha acogido esta semana, de la mano del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), el III Encuentro Internacional Contract, este año centrado en los 'Mercados estratégicos de proximidad y los factores de competitividad'.

El encuentro, que se ha desarrollado en el Espacio Ocio/Negocio de la Feria del Mueble, ha servido para compartir conocimiento, experiencias y nuevas prácticas, así como generar oportunidades de colaboración entre empresas y profesionales del canal contract, contribuyendo a enriquecer los mercados desde una perspectiva internacional.

La jornada se ha orientado especialmente a los mercados estratégicos de proximidad, entendidos tanto como destinos finales como plataformas de acceso o complementariedad hacia terceros mercados. Se ha planteado así un enfoque integrador entre las distintas áreas representadas, bajo un espíritu win-win, que conecta también con regiones de mayor alcance como Latinoamérica y Oriente Medio.

Junto a esta dimensión de mercado, la III Jornada Internacional Contract ha profundizado en la generación de valor a través de nuevos factores de competitividad, clave para fortalecer el posicionamiento internacional y consolidar colaboraciones estables en el tiempo.

En resumen, ha sido "una ocasión para alinear visión, reforzar posicionamiento y generar nuevas oportunidades de desarrollo, aportando mayor valor al mercado y una mayor claridad estratégica".

LA FMY, PUNTO DE REFERENCIA DEL ECOSISTEMA DEL CONTRACT REGIONAL

Como en anteriores ediciones, desde el INFO se ha elegido como escenario de la jornada la FMY, "punto de referencia para el ecosistema del contract regional". Y es que, la Región, y en concreto el área de Yecla, destaca como uno de los entornos industriales de referencia con mayor potencial en Europa en este ámbito, gracias a la diversidad de sus sectores y a una sólida capacidad empresarial e industrial, destacando sus estructuras flexibles y colaborativas, que permiten adaptarse a cualquier proyecto en cualquier parte del mundo.

"Una región que ha sabido combinar la tradición y el valor de los oficios con una progresiva industrialización, permitiendo a sus empresas operar con solvencia en mercados globales. Una narrativa regional, y de la zona de Yecla, vinculada en su origen con otras industrias creativas como el vino, que ayudan a entender y contextualizar correctamente la singularidad, capacidad y potencial del ecosistema regional", se ha puesto de manifiesto durante la jornada.

DOS BLOQUES TEMÁTICOS Y PONENTES DE PRIMER NIVEL

La Jornada Internacional Contract ha arrancado con su inauguración y presentación oficial a cargo de su curador, David Cámara, comisario del Plan Contract Región de Murcia y director de UNEX; y de Juan Miguel Zornoza, director de la FMY.

David Cámara es precursor del Canal Contract en España y Latinoamérica y cuenta con más de 20 años de experiencia diseñando, desarrollando y liderando programas de internacionalización bajo una visión transversal que dinamiza la innovación, el conocimiento, la cooperación empresarial y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

Tras la apertura, el encuentro se ha estructurado en dos bloques temáticos bien diferenciados. El primero, que ha llevado por título 'El bienestar como valor estratégico en el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos. La aportación de valor desde la cadena de valor contract bajo una perspectiva internacional', ha contado con las intervenciones de los expertos Beatriz Rubio (Studio Azul), Txell Manresa (mipmarí) y Mario Sánchez (KHAMA Hotel).

Beatriz Rubio es fundadora del Studio Azul, arquitecta de interiores titulada por la ETSAM, con más de 20 años de experiencia en proyectos de hospitality, vivienda, corporativos, espacios públicos y exposiciones. Txell Manresa, socia de mipmarí, es una arquitecta referente en Bioconstrucción y Biología del Hábitat con más de 25 años de trayectoria profesional.

Y Mario Sánchez es director de Proyecto en KHAMA Hotel, firma yeclana especializada en descanso y equipamiento para hospitality. Su trabajo conecta diseño, innovación, sostenibilidad y eficiencia, desarrollando soluciones para hoteles que mejoran el confort del huésped y su bienestar personal.

El segundo bloque, 'Situación actual y perspectivas de los mercados internacionales estratégicos de proximidad: Portugal, Marruecos, UK y España como creciente hub internacional. Claves, retos y oportunidades', ha contado con Nuno Borda (Goddard Littlefair), Solange Cardoso (Atelier Nini Andrade Silva), Yassine Saffar (KYYO Architecture), Diego Calderón (DF_DC) y Silvia Martín (HBA Madrid).

Nuno Borda cuenta con más de 25 años de experiencia en auditoría financiera, asesoría fiscal y gestión empresarial, liderando proyectos de auditoría, consolidación de grupos y planificación fiscal como director de Goddard Littlefair. Solange Cardoso es diseñadora en el Atelier de Nini Andrade Silva, y es especialista en crear y desarrollar conceptos innovadores que combinan funcionalidad y estética, adaptando cada proyecto a sus clientes y a las particularidades de los espacios.

Por su parte, Yassine Saffar es un arquitecto tunecino, co-founder y asociado de KYYO Architecture, con 13 años de experiencia profesional, especializado en el diseño de hoteles de alta gama y en proyectos de rehabilitación a gran escala, centrados en la evolución de los espacios hoteleros modernos. Diego Calderón es arquitecto co-fundador del estudio DF_DC, estudio que trabaja en los sectores de hospitality, arte y residencial, con proyectos en Europa, LatAm y África.

Finalmente, Silvia Martín es Project Interior Designer en HBA Madrid, y está especializada en hospitality, con una trayectoria internacional consolidada y con experiencia entre proyectos para Marriott Internacional, Accor, Minor y Ennismore, entre otros.

En ambas mesas se habló de la importancia de profundizar la colaboración entre la industria de materiales y productos, así como también entre los diseñadores de interior y arquitectos, todo con el fin de potenciar y estimular la aportación de valor desde la parte industrial de producto y materiales en los espacios de bienestar.

También se destacó que cada vez es más importante el bienestar en el diseño de todo tipo de proyectos hospitality y se dieron numerosos ejemplos reales en mercados en Londres, Portugal y Marruecos, todos ellos con enorme potencial para la industria española y en concreto para la industria de la Región de Murcia.