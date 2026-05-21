La imagen de Santa Rita de Casia de la iglesia de San Lorenzo de Murcia es obra de Francisco Salzillo, según un estudio

Presentación del estudio técnico que confirma la atribución al imaginero Francisco Salzillo de la imagen de Santa Rita de Casia, que recibe culto en la iglesia de San Lorenzo de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio técnico ha confirmado la atribución al imaginero Francisco Salzillo de la imagen de Santa Rita de Casia, que recibe culto en la iglesia de San Lorenzo de Murcia, según ha informado el Ayuntamiento capitalino.

La investigación, desarrollada por el restaurador Juan Antonio Fernández Labaña en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia y la parroquia, despeja las dudas sobre la autoría de la escultura, cuya autoría se debatía desde hace décadas entre el maestro barroco y el escultor del siglo XIX Francisco Sánchez Araciel.

La presentación de los resultados ha corrido a cargo del concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés; el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez; y el propio autor de la investigación.

El análisis ha combinado la investigación documental con un examen científico mediante Tomografía Axial Computarizada (TAC), una técnica médica que permitió examinar el interior de la talla y determinar que sus materiales y sistema constructivo corresponden plenamente a los procedimientos habituales del taller de Salzillo en el siglo XVIII.

De este modo, el informe descarta la hipótesis que vinculaba la obra a Sánchez Araciel, sustentada hasta ahora en una noticia de prensa de 1887 sobre la bendición de una imagen de Santa Rita en el mismo templo.

El análisis radiológico ha demostrado que la estructura interna de la madera es muy anterior a esa fecha y que responde de forma inequívoca a los métodos de confección de la centuria precedente.

Asimismo, el rastreo documental realizado en el archivo parroquial, el Archivo General de la Región y el Archivo Municipal acreditó que la imagen ya se encontraba en el templo en 1763, año en el que se ejecutaban los trabajos de dorado de su retablo.

Esta cronología sitúa la creación de la escultura en plena etapa de madurez artística de Salzillo, coincidiendo temporalmente con la realización de obras emblemáticas como los pasos procesionales de La Cena y El Prendimiento, o la Dolorosa de San Lorenzo, ejecutada en 1764.

Los investigadores han destacado además las similitudes formales y anatómicas de esta pieza con otras tallas documentadas del genio murciano, como la Santa Catalina de Siena del convento de Santa Ana o la Virgen del Rosario de La Alberca.

El examen médico mediante TAC ha confirmado que prácticamente la totalidad de los elementos conservados de esta imagen de vestir en madera policromada son originales, detectando únicamente modificaciones menores realizadas durante una intervención en la segunda mitad del siglo XX.

Esta investigación se inscribe dentro del proyecto estratégico municipal 'Murcia Barroca', una iniciativa del Ayuntamiento de Murcia orientada a la investigación, conservación y difusión del patrimonio escultórico y monumental de los siglos XVII y XVIII.

El programa busca poner en valor el legado histórico local y consolidar a la ciudad como uno de los principales referentes del arte barroco en el panorama nacional.