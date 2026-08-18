El IMIDA impulsa un nuevo pienso para el mújol de acuicultura con restos del grano de la fabricación de cerveza

El consejero Joaquín Buendía junto al alcalde de San Pedro del Pinatar y responsables del IMIDA, durante su visita a la estación acuícola - CARM

MURCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, a través del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), impulsa un proyecto para utilizar un nuevo pienso para el mújol de acuicultura elaborado con restos del grano de la fabricación de cerveza.

Los investigadores han diseñado un pienso experimental mezclando la comida normal con bagazo de cerveza. El resultado fue que, al agregar a la mezcla un 12,5 por ciento de este ingrediente, los peces crecieron más y mejor que con el pienso tradicional de pescado, según han informado desde el Ejecutivo regional.

El consejero, Joaquín Buendía, ha visitado las instalaciones acuícolas del IMIDA en San Pedro del Pinatar, donde ha conocido los avances de este proyecto que estudia la cría del mújol en acuicultura.

"Con este proyecto estamos demostrando que el futuro de nuestros cultivos marinos pasa por la innovación y el aprovechamiento de los recursos", ha afirmado el consejero. "No solo logramos una crianza más barata y limpia al no depender tanto de las harinas de pescado tradicionales, sino que impulsamos un producto final con un valor gastronómico espectacular, ideal tanto para consumir en fresco como para abastecer a nuestra industria artesanal de salazones con sus cotizadas huevas", ha señalado Buendía.

El consejero ha apuntado que el mújol es "un pez todoterreno, muy nuestro, que se adapta perfectamente a aguas frías, cálidas o muy saladas. Gracias a la ciencia, hoy damos un paso gigante al alimentarlo con lo que hasta hoy era un residuo de la industria cervecera, abaratando los costes para los productores y cuidando nuestro entorno".

Esta iniciativa científica, que cuenta con financiación europea hasta el año 2027, busca convertir al mújol en una opción interesante para diversificar la producción acuícola de la Región de forma totalmente sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

'MANUAL DE INSTRUCCIONES' BIOLÓGICO

Además de los logros en alimentación, el equipo del IMIDA ha presentado al consejero el 'manual de instrucciones' biológico que han desarrollado tras estudiar las poblaciones de mújol del Mar Menor.

Los científicos han puesto fecha exacta a los calendarios de reproducción de las cuatro variedades locales y han descubierto que la lisa es la auténtica campeona para la industria del salazón, ya que sus huevas pueden llegar a pesar el 35 por ciento de su cuerpo.

El estudio también desvela el momento del año en el que cada variedad está más sabrosa y en su punto óptimo de grasas saludables (el otoño para el pardete y la lisa, y el verano para el galupe y el morragute), unas pautas clave para que las empresas de la Región puedan poner en marcha granjas de cultivo eficientes y rentables en los próximos años.