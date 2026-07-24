El IMIDA inicia ensayos para estudiar el comportamiento del virus de la clorosis nervial amarilla

Imagen de las investigaciones que se están desarrollando en el IMIDA en relación con la Clorosis Nervial. - CARM

MURCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana se coordinan en el intercambio de información para la vigilancia y las medidas de contención frente a la clorosis nervial amarilla de los cítricos, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre la enfermedad y anticiparse a su evolución y posibles efectos sobre el sector citrícola.

Así se ha abordado en una reunión de trabajo celebrada en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), en la que han participado el director general de Agricultura y Política Agraria Común de la Comunidad Autónoma, Francisco González Zapater; el director del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), Andrés Martínez Bastida, y técnicos de Sanidad Vegetal de ambas comunidades.

Durante el encuentro, los responsables han compartido los resultados de las prospecciones realizadas y las líneas de investigación abiertas para conocer la velocidad de dispersión del virus, sus mecanismos de transmisión, el grado de afección en las distintas variedades de cítricos y las posibles pérdidas de cosecha asociadas a las diferentes cepas detectadas en España.

En la Región de Murcia se han prospectado cerca de 1.300 hectáreas de cultivo y se han analizado 787 muestras, de las que 73 han resultado positivas, afectando a una superficie acotada de 207 hectáreas.

Asimismo, el IMIDA ha iniciado los primeros ensayos sobre el comportamiento del virus en su laboratorio de bioseguridad después de detectar uno de los positivos en su banco de germoplasma, cuya planta fue retirada y trasladada a estas instalaciones para su estudio.

Según ha exlpicado González Zapater, ante la ausencia de herramientas fitosanitarias específicas, las medidas de profilaxis y el uso de material vegetal sano constituyen actualmente las principales herramientas para contener la enfermedad.

Además, el director general ha defendido la necesidad de que todas las comunidades autónomas actúen de forma coordinada frente a esta enfermedad y ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que esa coordinación quede recogida en el futuro Plan de Acción Nacional.