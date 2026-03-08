El Imida refuerza en Flandes la cooperación europea en innovación agroalimentaria y mejora genética

Imagen de la delegación del Imida desplazada a Flandes. - CARM

MURCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida) participa en la misión comercial Tour AgroTech por Flandes, un encuentro internacional que reúne en Bélgica a empresas, centros de investigación y profesionales del sector tecnológico agroalimentario para impulsar nuevas colaboraciones en innovación agraria.

Durante la visita técnica a Gante y Bruselas, organizada para conectar al sector agroalimentario español con el ecosistema europeo de innovación, la delegación del Imida mantuvo encuentros con centros de investigación, empresas tecnológicas y expertos en ámbitos como la mejora genética vegetal, la digitalización agrícola o la gestión sostenible de los recursos.

El objetivo es intercambiar conocimiento y abrir nuevas vías de colaboración internacional en ámbitos estratégicos para el futuro del sector, como las técnicas de genómica y edición genética vegetal, la agricultura de precisión, los modelos predictivos o las tecnologías para optimizar el uso del agua en el suelo y su aprovechamiento.

También se abordan cuestiones relacionadas con las estrategias europeas de sostenibilidad agrícola, como la reducción de emisiones de nitrógeno, la economía circular o los nuevos sistemas de acreditación de créditos de carbono en agricultura.

El director del Imida, Andrés Martínez, subrayó que "estos encuentros permiten intercambiar conocimiento con otros centros de investigación y explorar proyectos europeos conjuntos, especialmente en programas como Horizon Europe, para acelerar la transferencia de tecnología al sector agrario".

IA PARA ACELERAR EL DESARROLLO DE NUEVAS VARIEDADES

El Gobierno regional continúa reforzando los programas de mejora genética para facilitar la adaptación de la agricultura a los retos actuales. "El objetivo es seguir poniendo a disposición de los agricultores variedades más resistentes, productivas y mejor adaptadas a las condiciones climáticas, que permitan mejorar la rentabilidad de las explotaciones y hacer más eficiente la producción", señaló el director del Imida.

En este contexto, recordó que la Comunidad ultima los trámites para registrar tres nuevas variedades de fruta de hueso desarrolladas por el Imida, que ampliarán el catálogo regional hasta 26 variedades disponibles para el sector.

"Estamos incorporando herramientas de Inteligencia Artificial y análisis de datos en los procesos de mejora genética para identificar antes los caracteres más interesantes y acortar los tiempos de desarrollo de nuevas variedades", explicó Martínez. El programa de mejora genética del Imida ha evaluado más de 50.000 cruces intervarietales de melocotón con el objetivo de desarrollar frutas de mayor calidad, adaptación climática y competitividad.