Inaugurada la exposición del 53 Concurso Internacional de Pintura Villa de Fuente Álamo en la Fundación Pedro Cano

MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, participó en la tarde de ayer junto al alcalde de Blanca, Pablo Cano, y la alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, en la inauguración de la exposición del 53 Concurso Internacional de Pintura Villa de Fuente Álamo en la Fundación Pedro Cano.

La muestra recoge una selección de los distintos trabajos presentados a la edición 2025 del que es el certamen artístico más longevo de la Región de Murcia y uno de los más veteranos a nivel nacional, y que este año tuvo como principales galardonados la obra 'Carta a los hebreos' de Antonio Javier Ortega Rodríguez -Premio Villa de Fuente Álamo-, y 'ST24044' de Amaya Suberviola -Premio Círculo Medina-.

El director general de Patrimonio Cultural indicó que "esta muestra viene a unir dos manifestaciones significativas de la cultura en la Región de Murcia como son el Concurso Internacional de Pintura Villa de Fuente Álamo y la Fundación Pedro Cano. Además, se generan sinergias interesantes entre Blanca y Fuente Álamo en materia cultural".

Cabe recordar que la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes apoya económicamente a la Fundación Pedro Cano en sus gastos de funcionamiento, así como la celebración de la 53 Concurso Internacional de Pintura Villa de Fuente Álamo.